30 éve nem volt ekkora változás Mártélyon, a Versenyképes Járások Program hozta el

A Versenyképes Járások Program hatalmas lökést ad Mártély fejlődéséhez.

Mártély a Versenyképes Járások Program révén közel 200 millió forint támogatáshoz jutott. Archív fotó: Kovács Erika

A bölcsődenyitás is közelebb kerül

– Nagy terveink vannak a közel 200 millió forintos támogatással. Ebből 50 millió forintot a régóta előkészítés alatt álló Mini Bölcsődére befejezésére fordítunk. Korábban 46 millió forintot nyert a település, amelyből a külső felújítás valósult meg hőszigeteléssel és nyílászárócserével. Most a belső terek kialakítására, eszközbeszerzésre és az udvar rendezésére jut forrás – mondta Ambrus István, Mártély polgármestere.

150 millió forint az úthálózat fejlesztésére

A fennmaradó 150 millió forintot az úthálózat fejlesztésére fordítják.

– Több utcában indul útfejlesztés, ami javítja a közlekedési helyzetet, növeli a biztonságot és a komfortérzetet. A Rákóczi téren új aszfaltos szakasz épül, itt találhatók azok az ingyen telkek, amelyek nagy része már gazdára talált. Reméljük, hamarosan házak is épülnek, ahová családok költöznek majd. Emellett a legrosszabb állapotú utcáinkban is felújítjuk a burkolatot – tette hozzá a polgármester.

Több utca burkolata is megújul a Versenyképes Járások Program jóvoltából

A programnak köszönhetően újraaszfaltozzák az Újfaluban a Községház utcát, amely a hivatalhoz vezet, a Jókai utca teljes hosszát, valamint a Kinizsi utca Jókai utca és Rákóczi tér közötti szakaszát.

– Az Ófaluban a Rákóczi és a Kossuth utca kap új burkolatot. Településünkön 30-40 éve nem volt ekkora volumenű útfelújítás. Ez a pályázati siker egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Mártély jövőjéért érdemes dolgozni. Mi folyamatosan keressük a fejlődési lehetőségeket. Minden eredmény közös érdem: az itt élőké, azoké, akik hisznek Mártélyban! – hangsúlyozta Ambrus István.