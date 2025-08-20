augusztus 20., szerda

István névnap

22°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

1 órája

30 éve nem volt ekkora változás Mártélyon, a Versenyképes Járások Program hozta el

Címkék#Ambrus István#Versenyképes Járások Program#Rákóczi tér#Kossuth utca

Mártély önkormányzata 199 millió 200 ezer forint pályázati kapott, ami hatalmas jelentőséggel bír a település életében, befejezik belőle a bölcsődét, utat építenek és utakat újítanak fel. A forráshoz a Versenyképes Járások Program jóvoltából jutottak.

Kovács Erika

A Versenyképes Járások Program hatalmas lökést ad Mártély fejlődéséhez.

Mártély polgármesteri hivatala, a település is részt vett a Versenyképes Járások Programban.
Mártély a Versenyképes Járások Program révén közel 200 millió forint támogatáshoz jutott. Archív fotó: Kovács Erika

A bölcsődenyitás is közelebb kerül

– Nagy terveink vannak a közel 200 millió forintos támogatással. Ebből 50 millió forintot a régóta előkészítés alatt álló Mini Bölcsődére befejezésére fordítunk. Korábban 46 millió forintot nyert a település, amelyből a külső felújítás valósult meg hőszigeteléssel és nyílászárócserével. Most a belső terek kialakítására, eszközbeszerzésre és az udvar rendezésére jut forrás – mondta Ambrus István, Mártély polgármestere.

150 millió forint az úthálózat fejlesztésére

A fennmaradó 150 millió forintot az úthálózat fejlesztésére fordítják.

– Több utcában indul útfejlesztés, ami javítja a közlekedési helyzetet, növeli a biztonságot és a komfortérzetet. A Rákóczi téren új aszfaltos szakasz épül, itt találhatók azok az ingyen telkek, amelyek nagy része már gazdára talált. Reméljük, hamarosan házak is épülnek, ahová családok költöznek majd. Emellett a legrosszabb állapotú utcáinkban is felújítjuk a burkolatot – tette hozzá a polgármester.

Több utca burkolata is megújul a Versenyképes Járások Program jóvoltából

A programnak köszönhetően újraaszfaltozzák az Újfaluban a Községház utcát, amely a hivatalhoz vezet, a Jókai utca teljes hosszát, valamint a Kinizsi utca Jókai utca és Rákóczi tér közötti szakaszát.

– Az Ófaluban a Rákóczi és a Kossuth utca kap új burkolatot. Településünkön 30-40 éve nem volt ekkora volumenű útfelújítás. Ez a pályázati siker egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Mártély jövőjéért érdemes dolgozni. Mi folyamatosan keressük a fejlődési lehetőségeket. Minden eredmény közös érdem: az itt élőké, azoké, akik hisznek Mártélyban! – hangsúlyozta Ambrus István.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu