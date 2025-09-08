Nem vicc: öt forintért adja a ruhákat és a cipőket az Aldi

Elképesztő, de igaz: szeptember közepén olyan Aldi akció indul, amire garantáltan mindenki felkapja a fejét. Még a turkálóknál is olcsóbban lesz beszerezhető a ruhanemű az áruházláncban, amely szeptember 11-től egy héten át szinte az összes ruházati termékét és cipőjét naponta csökkenő áron kínálja. Egészen addig, amíg szeptember 17-én már csupán 5 forintért lehet vadiúj akciós ruhákat hazavinni – tájékoztatott az Aldi.

A szegedi üzletekben is brutális roham várható az Aldi akció miatt. Fotó: ALDI sajtó

A turkálókat is kenterbe veri a Aldi akciója

Az őszi szezon elején érkező, brutális ruházati leárazással az áruházlánc a magyar családoknak akar segítséget nyújtani. Az Aldi ruhaakcióban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, sportruházat, cipők és papucsok is szerepelnek, vagyis akár teljes ruhatárfrissítés is kivtelezhető lesz mindössze pár száz forintból.

Az Aldi akció menetrendje a következő: szeptember 11-én minden ruházati terméket és cipőt 1000 forintért, majd a következő napokon sorrendben 800, 600, 400, 200 és 100 forintért kínálnak, hogy a hetedik napon tényleg csak egy aprópénzbe, 5 forintba kerüljön egy-egy új darab. Az Aldi akció készlet erejéig tart, és a választék áruházanként eltérhet, de aki időben lép, valószínűleg hihetetlen fogásokat vihet haza. Így szeptember 11-én reggel 7-től sejthetően óriási vásárlói roham várható az Aldi szegedi üzleteiben is.

Élelmiszerfronton is brutális árcsökkentés várható

És nem ez az egyetlen meglepetés: az Aldi több mint kétszáz alapvető élelmiszer árát is tartósan csökkenti, ráadásul 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványokat. A kedvezményes élelmiszerek között kenyerek, friss húsok, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek és halak is megtalálhatók, sok esetben 20-30 százalékos árcsökkenéssel.

– Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.