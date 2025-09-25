szeptember 25., csütörtök

Szeptembertől tartós árleszállítás az ALDI-ban, akár hatvanezret is spórolhatsz

Az ALDI Magyarország újabb kedvezményekkel segíti a vásárlókat, kiemelten a nyugdíjasokat. Szeptember 24-től friss húsok és tejtermékek ára csökken, a nyugdíjas élelmiszer-utalványok pedig akár meg is duplázhatók.

Delmagyar.hu

Az ALDI újabb akciókkal támogatja vásárlóit, különösen a nyugdíjasokat. 

ALDI
Újabb kedvezményekkel rukkolt elő az ALDI. Fotó: MW

ALDI kedvezmények

A 30 000 forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány szeptember 24-től akár duplázható, miközben mintegy 40 friss hús- és tejtermék ára csökken. Az árcsökkentés a népszerű sajtokat (trappista, gouda, edami, mozzarella, tilsiter), különböző tejeket, vajakat, joghurtokat, ayrant és kefirt érinti. Csökken a darált sertés-, pulyka- és marhahús, csirkecomb, -szárny, sertéslapocka és pulykanyak ára is. Az ALDI lehetővé teszi a kedvezmények összevonását: nyugdíjas utalvánnyal fizetők 8 000 forintos vásárlás felett 1 000 forintos ALDI-kuponhoz jutnak, 15 000 forint feletti vásárlásnál 2 000 forintos online kupont is igénybe vehetnek, így akár 20%-os kedvezményt érhetnek el. A 30 000 forintos utalvány értéke így akár 60 000 forintra nőhet. 

A kuponok bármilyen termékre beválthatók, így a karácsonyi bevásárlásnál is előnyös. Az intézkedés november 30-ig érvényes, a kuponok 2026. január 31-ig felhasználhatók.

