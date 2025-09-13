Az Aldi legújabb kincse pillanatok alatt a nők kedvencévé válhat

Sokan tudják, hogy a tökéletes sminkhez nem elég a jó alapozó és púder: az ecsetek minősége is kulcsfontosságú. Egy rosszul megválasztott eszköz elronthatja az összképet, míg a jól megválasztott ecsetek segítenek abban, hogy a végeredmény profi legyen. Bár a kozmetikai szettek általában drágák, az Aldi most kedvező áron kínál megoldást.

Aldi újdonság: szeptember 14-től mindössze 2499 forintért vihető haza a Lacura hatdarabos sminkecset-készlet. Fotó: Aldi

Új kincs az Aldiban

A Mindmegette szerint szeptember 14-én, vasárnap új szépségápolási kedvenc érkezik az Aldi üzletekbe: a Lacura kozmetikai ecsetkészlet.

A hatdarabos ecsetkészlet minden alapvető sminklépéshez nyújt segítséget.

A púderecsettől a pirosító- és alapozóecseten át a korrektor ecsetig, valamint a füstös szemekhez és a tökéletes ajkakhoz szükséges darabokig mindent megtalálunk benne. Az ecsetek puha, tartós sörtékkel készültek, így kezdőknek és haladóknak is ideálisak. A készlet elegáns dobozban vagy praktikus táskában érkezik, ezért utazás közben is kényelmesen használható. És mindössze csak 2499 Ft.

Miért érdemes beszerezni?

Egy jó ecset nemcsak szebbé, hanem egyszerűbbé is teszi a sminkelést.

Megkönnyíti az anyagok egyenletes eldolgozását, gyorsabbá teszi a felvitelt, és kíméletes a bőrhöz.

A tisztításról sem szabad megfeledkezni: rendszeres mosással elkerülhető a baktériumok felhalmozódása, amelyek bőrirritációt vagy pattanásokat okozhatnak.