Újabb drágulás érkezhet, kiderült mennyibe kerülhet az autópálya-matrica 2026-ban

A KSH által közölt 4,3 százalékos augusztusi infláció alapján jövőre emelkednek az autópályadíjak.

Jövőre újra változik az autópálya-matrica ára.

Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban a személyautók napi matricája 5.550 forintba kerülhet, a 10 napos országos matrica ára 6.910 forint lehet. A havi országos matrica 11.170 forintba, az éves vármegyei 7.190 forintba, míg az éves országos matrica 61.760 forintba emelkedhet. Az összes kategória részletesen az autopalyamatrica.hu oldalán található.