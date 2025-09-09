Autópálya
37 perce
Újabb drágulás érkezhet, kiderült mennyibe kerülhet az autópálya-matrica 2026-ban
Az augusztusi inflációs adat alapján jövőre újabb drágulás vár az autósokra. 2026-ban 4,3 százalékkal emelkedhetnek az autópályamatrica árak, több kategória díja is jelentősen nő.
A KSH által közölt 4,3 százalékos augusztusi infláció alapján jövőre emelkednek az autópályadíjak.
Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban a személyautók napi matricája 5.550 forintba kerülhet, a 10 napos országos matrica ára 6.910 forint lehet. A havi országos matrica 11.170 forintba, az éves vármegyei 7.190 forintba, míg az éves országos matrica 61.760 forintba emelkedhet. Az összes kategória részletesen az autopalyamatrica.hu oldalán található.
