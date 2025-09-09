szeptember 9., kedd

Szegedi hírek

2 órája

Itt a legdrágább utazni, a kismamák, a diákok és a nyugdíjasok Szegeden fizetik a legtöbbet

Címkék#Miskolc#közösségi közlekedés#Budapesti Közlekedési Zrt.#bérlet#Szegedi Közlekedési Társaság#tömegközlekedés#Debrecen#szegedi önkormányzat#botka lászló#Szeged

Szülő, diák, nyugdíjas? Szegeden mindenkinek jobban fájnak a bérletárak, mint hazánk bármely más nagyvárosában, ahol van villamosközlekedés. A Botka László vezette város mégis a kisgyerekesekre vetette ki a legnagyobb sarcot: a szegedi kismamabérlet több mint másfélszer drágább, mint a budapesti.

Koós Kata

Hazánk négy villamoshálózattal rendelkező nagyvárosa közül – Budapest, Debrecen, Miskolc és Szeged – a szegedi bérletárak a legmagasabbak. Úgy tűnik, Botka László polgármester sajátosan értelmezi a „családbarát” kifejezést, hiszen ahelyett, hogy könnyítene a legkisebb jövedelműek – a kisgyermekes szülők vagy éppen a nyugdíjasok – kiadásain, inkább egy kis plusz anyagi terhet rak rájuk havonta. Ugyanis nem csak az általános havi bérlet, de az úgynevezett kismamabérlet, a havi diákbérlet és nyugdíjas bérlet is Szegeden a legdrágább. 

Elképesztő bérletárak.
 Szegeden a legmagasabbak a bérletárak az országban. A legkisebb jövedelműeket, azaz a kisgyerekeseket, a nyugdíjasokat és a diákokat is sarcolja a Botka László vezette város. Fotó: Török János

Szegeden mindenkinek jobban fájnak a bérletárak

A Szegedi Közlekedési Társaság információi alapján a kismama bérlet a napfény városában 6000 forint. Több mint másfélszer drágább, mint Budapesten, ahol ugyanez mindössze 3450 forintba kerül, noha a fővárosban jóval szélesebb a közösségi közlekedési hálózat szolgáltatási köre, mint a szegedi tömegközlekedés kínálata, hiszen a fővárosban metróvonalakon, villamosokon, trolikon, buszokon, a HÉV-en és a városon belüli elővárosi vonatokon is utazhatnak a bérletesek. Debrecenben 5290 forintot, Miskolcon pedig 4950 forintot fizet a havi bérletért egy kisgyermekes szülő. 

Szegeden mindemellett a (14 év feletti) tanuló- és a nyugdíjas bérlet is 5800 forintba kerül, miközben Miskolcon 4950, Debrecenben 5300–5500 forint, Budapesten pedig a nyugdíjas bérlet 3330 forint, a diákbérlet 3450 forint.

Botka László városában azonban nem csak a kismamák, a diákok és a nyugdíjasok járnak pórul, a sarc minden szegedire kiterjed. Az általános havi bérlet ugyanis Szegeden 9600 forint, a fővárosban 8950 forint, Miskolcon 9400 forint, Debrecenben pedig elektronikus formában 9200 forint. 

Kismamabérlet: segítség az államtól, sarc a várostól

A kismama bérlet – hivatalos nevén kisgyermekes havi bérlet – a kisgyermekes családokat segíti a mindennapi közlekedésben. Azok válthatják ki, akik csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülnek. Az igazolást a megfelelő hatóságok – például a kormányhivatal, az egészségbiztosító vagy a munkáltató – állítják ki, és csupán arra van szükség, hogy az ellátás meglétét egy hat hónapnál nem régebbi dokumentummal igazolja az igénylő. Ami azonban országosan segítség az államtól, az Szegeden jól láthatóan csupán egy újabb lehetőség a sarcra a Botka László vezette önkormányzat számára. 

 

 

