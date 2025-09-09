Újabb bolt zár be Szegeden, most egy ismert ruhabolt húzza le a rolót

Hosszas mérlegelés után nehéz, de elkerülhetetlen döntést kellett meghozniuk. Egy hónapja maradt hátra, hamarosan bezár egy női ruhabolt Szegeden.

Körülbelül még egy hónapig lesz nyitva a La Femme női ruhabolt Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Bezár egy népszerű női ruhabolt Szegeden

A Kígyó utcai La Femme női ruhabolt tulajdonosa úgy döntött, hogy végleg bezárja az üzlet kapuit. A belvárosi üzletek forgalma az utóbbi időben jelentősen visszaesett - számolt be lapunknak Gera-Keresztes Bernadett a bolt tulajdonosa. Tapasztalatai szerint egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a minőségi ruházati termékek vásárlását, miközben a webáruházak, különösen az olcsó és silány minőségű árukat kínáló kínai oldalak, egyre nagyobb teret nyernek. A vállalkozó 22 éve dolgozik a szakmában, amelyet továbbra is szenvedéllyel űz. Imádja a divatot, a ruhákat, és azt, amikor a vásárlók elégedetten távoznak az üzletből. Mint mondta, a gazdasági helyzet, a magas adók és a piaci változások azonban mostanra nem hagynak számára más választást.

Az üzlet még nyitva, októberben zár be

Az üzlet még október 15-ig marad nyitva, a megszokott nyitvatartással működik tovább. A végkiárusítást már megkezdték és igyekeznek minél több terméket eladni. A bolt bezárása mély szomorúságot váltott ki a szegediekből, akik csalódottan és megrendülten fogadták a hírt. Sokan kedvencként tartották számon a boltot, ahol mindig megtalálták, amit kerestek. A vásárlók külön kiemelték a bolt alkalmazottainak kedvességét, segítőkészségét.

A kommentekből az is kiderül, hogy sokan fogják hiányolni az üzletet, mert szerintük kevés olyan hely van Szegeden, ahol ilyen széles és minőségi kínálatra lehet bukkanni.

Többen azt tervezik, hogy az utolsó napokban is ellátogatnak a La Femme-be, hogy befejezésül még egyszer vásárolhassanak.

Nem ez az első üzlet, ami meghozta ezt a szomorú döntést

Legutóbb a Szeged Pláza művészellátó boltja is kénytelen volt meghozni a végleges, szomorú döntést. A bolt tulajdonosa 13 évig működtette az üzletet, de az utolsó fél évben már teljesen világossá vált számára, hogy innen nincs kiút. A történetét itt írtuk meg.