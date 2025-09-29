szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Terjeszkedés

2 órája

A BYD újabb beruházásra készül: akkumulátorgyár is épülhet

Címkék#Byd#gyár#akkumulátor

Európai akkumulátorgyár is épülhet hamarosan a kínai elektromosautó-óriásnak. A BYD számára nem éri meg itteni két autógyárába Kínából importálni az alkatrészt, a gyárra pályázhatnak az országok.

Delmagyar.hu

Saját európai akkumulátorgyártás beindítását tervezi a BYD - írta meg a Világgazdaság. A döntés hátterében az áll, hogy annyi autót fognak itt gyártani, hogy a költségek csaknem felét kitevő akkumulátoroknál is érdemes lesz a helyi ellátásra áttérni. A még az idén elinduló szegedi és a jövőre startoló isztambuli elektromosautó-gyártásuk kiszolgálásához ugyanis vélhetően nem éri majd meg Kínából Európába szállítani ezeket az alkatrészeket az érvényben lévő uniós vámszabályozás miatt. 

BYD felirat
A BYD már európai akkumulátorgyár létesítésén is gondolkodik, ami kiszolgálja Szegedet. Fotó: Shutterstock

Pályázni lehet az új BYD-gyárra

A két európai gyárban évente fél-fél millió autót szerelhetnek össze, ez már olyan nagy mennyiség, ami megkérdőjelezi a hozzájuk való akkumulátorok importjának gazdaságosságát – hangoztatta Alfredo Altavilla, az autógyártó Európáért felelős különleges tanácsadója egy milánói szakmai eseményen. Hozzátette, hogy a BYD vezetésének még el kell döntenie, hogy egy harmadik összeszerelő üzemet vagy egy akkumulátorgyártó üzemet részesít előnyben Európában. Azt is elárulta, hogy valamennyi potenciális helyszín egyenlő eséllyel indul a harmadik BYD-projekt elnyeréséért, és sok függ a hatóságok együttműködési hajlandóságától. 

Szeged: kezdetek óta cáfolják, hogy akkumulátorgyár is épülne

Akár Magyarországon is lehet tehát az akkumulátorgyár, ha pályázunk rá. Ez az ipari tevékenység meglehetősen nagy ellenállást vált ki a lakosságból idehaza, nem véletlen, hogy Szegeden is az volt az első kérdés, hogy az autógyárhoz tartozik-e majd akkumulátorgyár. A beruházó és a városvezetés is kezdetek óta azt hangoztatja, hogy nem: itt csupán beépítik majd a Kínából érkező alkatrészeket. Lesz egy 50 ezer négyzetméteres tároló épület, ahol egyszerre 30 ezer akkumulátor kap helyet. Az engedélye azonban csak a tárolásra és a kezelésre érvényes.

Most a szegedi beruházás van fókuszban

A BYD-nél most mindenesetre még nem az új gyárra, hanem a folyamatban lévő szegedi és isztambuli gyárépítésre fókuszálnak, nem az új akkumulátorgyár telepítésére. A szegedi gyárral igyekezniük kell, hiszen továbbra is azt hangoztatják, hogy az év végén itt elindul a gyártás, márpedig az építkezés sem áll még túl jól. Bár csak kívülről látjuk a területet, tíz napja, amikor utoljára arra jártunk, még szerkezetkész állapotban sem nagyon láttunk egyetlen épületet sem a 15 közül, mely a területen helyet kap majd.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu