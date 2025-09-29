2 órája
A BYD újabb beruházásra készül: akkumulátorgyár is épülhet
Európai akkumulátorgyár is épülhet hamarosan a kínai elektromosautó-óriásnak. A BYD számára nem éri meg itteni két autógyárába Kínából importálni az alkatrészt, a gyárra pályázhatnak az országok.
Saját európai akkumulátorgyártás beindítását tervezi a BYD - írta meg a Világgazdaság. A döntés hátterében az áll, hogy annyi autót fognak itt gyártani, hogy a költségek csaknem felét kitevő akkumulátoroknál is érdemes lesz a helyi ellátásra áttérni. A még az idén elinduló szegedi és a jövőre startoló isztambuli elektromosautó-gyártásuk kiszolgálásához ugyanis vélhetően nem éri majd meg Kínából Európába szállítani ezeket az alkatrészeket az érvényben lévő uniós vámszabályozás miatt.
Pályázni lehet az új BYD-gyárra
A két európai gyárban évente fél-fél millió autót szerelhetnek össze, ez már olyan nagy mennyiség, ami megkérdőjelezi a hozzájuk való akkumulátorok importjának gazdaságosságát – hangoztatta Alfredo Altavilla, az autógyártó Európáért felelős különleges tanácsadója egy milánói szakmai eseményen. Hozzátette, hogy a BYD vezetésének még el kell döntenie, hogy egy harmadik összeszerelő üzemet vagy egy akkumulátorgyártó üzemet részesít előnyben Európában. Azt is elárulta, hogy valamennyi potenciális helyszín egyenlő eséllyel indul a harmadik BYD-projekt elnyeréséért, és sok függ a hatóságok együttműködési hajlandóságától.
Szeged: kezdetek óta cáfolják, hogy akkumulátorgyár is épülne
Akár Magyarországon is lehet tehát az akkumulátorgyár, ha pályázunk rá. Ez az ipari tevékenység meglehetősen nagy ellenállást vált ki a lakosságból idehaza, nem véletlen, hogy Szegeden is az volt az első kérdés, hogy az autógyárhoz tartozik-e majd akkumulátorgyár. A beruházó és a városvezetés is kezdetek óta azt hangoztatja, hogy nem: itt csupán beépítik majd a Kínából érkező alkatrészeket. Lesz egy 50 ezer négyzetméteres tároló épület, ahol egyszerre 30 ezer akkumulátor kap helyet. Az engedélye azonban csak a tárolásra és a kezelésre érvényes.
Most a szegedi beruházás van fókuszban
A BYD-nél most mindenesetre még nem az új gyárra, hanem a folyamatban lévő szegedi és isztambuli gyárépítésre fókuszálnak, nem az új akkumulátorgyár telepítésére. A szegedi gyárral igyekezniük kell, hiszen továbbra is azt hangoztatják, hogy az év végén itt elindul a gyártás, márpedig az építkezés sem áll még túl jól. Bár csak kívülről látjuk a területet, tíz napja, amikor utoljára arra jártunk, még szerkezetkész állapotban sem nagyon láttunk egyetlen épületet sem a 15 közül, mely a területen helyet kap majd.
