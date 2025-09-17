szeptember 17., szerda

Építkezés

2 órája

A BYD-t egyre jobban szorítja a határidő, így áll most az építkezés – galériával

Címkék#Byd#gyár#építkezés

Október-novemberre ígérték a kínai autógyár indulását Szegeden, ehhez azonban mostmár kisebb csodára lenne szükség. Ugyan van már hangár, aminek nemcsak teteje, de zárt oldala is van, a legtöbb épület még szerkezetkész-közeli állapotban sincs a BYD háza táján.

Delmagyar.hu

Továbbra is látványos tempóban épül a szegedi BYD gyár. Ha az autópálya felől nézünk be a területre, már láthatunk olyan csarnoképületet, mely már egészen épület formát öltött: nem csak tartóoszlopai és teteje, de már zárt oldala is van. A 300 hektáros terület szinte minden pontján nagy a mozgás, ugyanakkor más is szemet szúrhat az építkezést figyelőknek.

Így halad BYD gyár.
Van olyan hangár a BYD területén, amelynek már fedett az oldala is, a gyártás év végi beindítása azonban egyelőre nagyon távoli tervnek tűnik. Fotó: Karnok Csaba

Jól halad a BYD építése, de eléggé?

Már többször megírtuk, hogy a kínai elektromosautó gyár rohamtempóban készül: Magyarországon ritkán látott ütemben emelkednek ki a földből az újabb és újabb épületek. Az is kiderült, hogy ez nem véletlen: a Kínából importált munkások teljesítménybéren vannak, vagyis akkor keresnek jól, ha sokat dolgoznak.

Csakhogy ha a naptárra nézünk, láthatjuk, hogy szeptember közepét írunk, és egyetlen hangárt leszámítva nincs még szerkezetkész közelinek mondható épület sem a területen. Az első kapavágások idején még azt kommunikálták, hogy 2025 októberében le fog gördülni az első autó a szegedi gyártósorról, később november és "év vége" is szóba került. Nyár közepén aztán a Reuters azt írta, hogy késleltetik a szegedi elektromosautó-gyár tömeggyártásának beindítását, ráadásul legalább az első két évben a tervezett kapacitás alatt fogják üzemeltetni a szegedi üzemet. Ugyanakkor Törökországban, ahol alacsonyabbak a bérköltségek, a tervezettnél hamarabb elindul a gyártás. Ezeket az értesüléseket a BYD cáfolta. A Világgazdaságnak megerősítették, hogy  a szegedi elektromosautó-gyár kivitelezése a terveknek megfelelően halad, és nem változott a gyártási kapacitás.

Így halad BYD gyár építése

Fotók: Karnok Csaba

Kínai csoda kellene a határidő betartásához

Ezek alapján tehát 1-3 hónapon belül – attól függően, hogyan értelmezzük a sokféleképpen kommunikált indítási időpontot – meg kellene kezdődnie a gyártásnak Szegeden. Azon a területen, ahol még mindig a legtöbb épületnek csupán a váza van kész. És persze az induláshoz nem elég a kész gyárcsarnokok száma: azokat még be is kell rendezni a modern gyártósorokkal, robotokkal

Kíváncsian várjuk tehát a kínai csodát, hogyan lesz legyártott autó év végére a jelenleg még félkésznek sem mondható területen.

 

 

