A BYD megerősítette: év végén indul a gyártás a szegedi üzemben

A BYD kínai autómárka részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot – tájékoztatta a BYD Magyarország az MTI-t. A márka, amely 2023-ban jelent meg Magyarországon, az idén az első nyolc hónapban 1180 személyautót és kisteherjárművet értékesített a magyar újautó-piacon. Augusztusban 141 eladott autóval már a BYD volt legnépszerűbb márka az elektromos járművek között, a legtöbbet vásárolt modellek tízes listáján pedig három BYD modell szerepelt. Az európai kínálat pedig a héten egy új modellel, a gyártó Super Hybrid hajtásláncát alkalmazó SEAL 6 DM-i modellel bővült. Ezt, mint megírtuk, a magyar közönség Szegeden láthatta először egy hétvégi rendezvényen.

A BYD a Dolphin modellel indítja a szegedi gyártást. Fotó: Shutterstock

Ezt a modellt gyártja a BYD elsőként Szegeden

A BYD az év hátralévő részében is intenzíven terjeszkedik, az év végéig 4 új partnerrel bővül a hálózata, nyolc magyarországi városban lesz elérhető márkakereskedés. A BYD Auto célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, ezért megerősítették, hogy 2025 végén Magyarországon megkezdik a termelést a szegedi gyárban a Dolphin modell gyártásával. Mint megírtuk, ehhez azért nagy csodára lesz szükség, hiszen a gyár területén készülő gyárépületek közül – a területen kívülről nézve – még egy sincs szerkezetkész állapotban. Az induláshoz ráadásul nem elég, ha a gyárcsarnokok készen lesznek: azokat még be is kell rendezni a modern gyártósorokkal, robotokkal.