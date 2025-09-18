szeptember 19., péntek

BYD és társai

7 órája

A kínai autók egyre nagyobb szeletet hasítanak az európai piacból

Címkék#helyzet#BYD#kínai autógyártás

Bár a kínai autógyártók részesedése egyelőre csak 5 százalék az európai piacon, eladásaik robbanásszerűen nőnek. A következő években a BYD és társai komoly kihívást jelenthetnek a hagyományos európai márkák számára.

Delmagyar.hu

Egyelőre nem igazolják a számok azt a félelmet, hogy a kínai autógyártók letarolják az európai piacot. 2025 első felében ugyan 91 százalékkal, 347 ezer darabra nőttek az eladásaik, de ez még mindig csak az összes értékesítés 5 százalékát tette ki. A BYD, a SAIC, az Omoda vagy a Xpeng azonban egyre erősebben tör előre, és minden jel arra mutat, hogy a következő évtizedben egyre nagyobb szeletet hasítanak majd ki a piacból – számolt be a Világgazdaság.

A BYD és a kínai gyártók térnyerése Európában.
A BYD autói egyre gyakrabban tűnnek fel az európai utakon, jelezve a kínai gyártók térnyerését. Illusztráció: Shutterstock

A szakértők szerint az európai gyártók nehéz helyzetben vannak, mert míg a hagyományos autóknál komoly előnyük volt, az elektromos autóknál ez eltűnt. A kínai cégek világszínvonalú technológiát kínálnak, ráadásul alacsonyabb költséggel, amit agresszív árazással is megtámogatnak. Ezzel szemben az európaiak főként drágább, nagyobb modellekre fókuszálnak, miközben a vásárlók inkább az olcsóbb, kisebb autókat keresik. 

A BYD és a kínai autógyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak a piacból

A helyzetet súlyosbítja a magas energiaár, amely az orosz–ukrán háború és az uniós szankciók következményeként alakult ki. Míg az Egyesült Államokban a gáz és az áram sokkal olcsóbb, addig Európában a gyártás jóval költségesebb. Mario Draghi korábbi EKB-elnök szerint ez tartósan rontja a kontinens versenyképességét.

Magyarország számára is kulcskérdés, merre tart az autóipar. Hazánkban jelen van a Mercedes, az Audi, az Opel és a Suzuki, idén indul a BMW gyára, és hamarosan a BYD is megnyitja első európai üzemét. Bár sokan nagy várakozással tekintenek a kínai gyártó érkezésére, szakértők szerint a magyar ipar jövője legalább annyira múlik az európai cégek új modelljeinek sikerén, mint a BYD teljesítményén.

A kínai vállalatok mindenesetre egyértelműen hosszú távra terveznek: céljuk, hogy ne csak exportőrként, hanem európai gyártóként is elfogadtassák magukat. Hogy ez mennyire sikerül, az a geopolitikai viszonyok alakulásától is függ. Az Egyesült Államok például 100 százalékos vámot fontolgat a kínai autókra, amit az EU egyelőre nem támogat, így a következő években a politikai döntések éppúgy alakítják majd a piacot, mint a technológiai és árverseny.

 

