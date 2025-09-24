2 órája
Fordulat a Kárász utca gasztrokínálatában: gazdát cserélhet az egyik kedvelt étterem? – galériával
Szeged belvárosában egy ismert vendéglátóhely kerülhet új kézbe. A Central Diner most teljes berendezésével és felszerelésével együtt eladó.
Szeged legforgalmasabb főutcáján, a belváros szívében ismét eladó egy üzlethelyiség. Ezúttal a lángosairól és gofrijairól híres Central Diner vár új tulajdonosára. A helyiséget teljes felszereléssel és berendezéssel együtt kínálják.
Eladóvá vált a Central Diner belvárosi lángosozó
Az Ingatlanbazár hirdetése szerint a Kárász utcai étterem összesen 74 férőhelyes. A vendégtér mellett terasz, kiszolgálópult, két konyha, személyzeti helyiségek és mosdó is tartozik hozzá. Az ingatlanért 100 millió forintot kérnek.
A Central Diner hosszú évek óta működik Szeged korzóján, így nem meglepő, hogy az új tulajdonos akár azonnal folytathatja a vendéglátóhely üzemeltetését. A Google-értékelésekből egyértelműen látszik, hogy a hely sokak kedvence lett Szegeden. A vendégek elsősorban a lángosokat dicsérik, de sokan említik a hamburgereket, a gofrikat, a palacsintákat és a limonádékat is. Több hozzászólás házias ízeket és bőséges adagokat emel ki. A kiszolgálást legtöbben kedvesnek, barátságosnak és gyorsnak írták le, a hely hangulatát pedig fiatalosnak, kulturáltnak és igényesnek tartják.
Az eladás kapcsán megkerestük a vezetőséget, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Ha igen, arról is beszámolunk.
Gazdát cserélhet Szeged kedvenc lángosozója: eladó lett a Central Diner a Kárász utcánFotók: Ingatlanbazár
Sorra tűnnek el a belvárosi vendéglátóhelyek
Az elmúlt időszakban több szegedi étterem és kávézó is eladósorba került vagy végleg bezárt. Legutóbb például a Kárász utcai Rumilé Café mondott búcsút vendégeinek, helyén hamarosan egy olasz étterem nyitja meg kapuit.
Néhány hete szomorúan közöltük azt is, hogy a Szent István téri kalapos bolt sem folytatja tovább működését. Tulajdonosa, Anna néni megválna üzletétől. A hangulatos kis bolt és vezetője sokak szívéhez nőtt. Mint kiderült, Anna néni nyomdokaiba Juhász Andrea szegedi varrónő lép, akinek történetéről korábban részletesen írtunk.
