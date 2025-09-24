Fordulat a Kárász utca gasztrokínálatában: gazdát cserélhet az egyik kedvelt étterem? – galériával

Szeged legforgalmasabb főutcáján, a belváros szívében ismét eladó egy üzlethelyiség. Ezúttal a lángosairól és gofrijairól híres Central Diner vár új tulajdonosára. A helyiséget teljes felszereléssel és berendezéssel együtt kínálják.

A szegedi Central Diner az értékelések alapján az egyik legjobb lángosozó a városban. Fotó: Ingatlanbazár

Eladóvá vált a Central Diner belvárosi lángosozó

Az Ingatlanbazár hirdetése szerint a Kárász utcai étterem összesen 74 férőhelyes. A vendégtér mellett terasz, kiszolgálópult, két konyha, személyzeti helyiségek és mosdó is tartozik hozzá. Az ingatlanért 100 millió forintot kérnek.

A Central Diner hosszú évek óta működik Szeged korzóján, így nem meglepő, hogy az új tulajdonos akár azonnal folytathatja a vendéglátóhely üzemeltetését. A Google-értékelésekből egyértelműen látszik, hogy a hely sokak kedvence lett Szegeden. A vendégek elsősorban a lángosokat dicsérik, de sokan említik a hamburgereket, a gofrikat, a palacsintákat és a limonádékat is. Több hozzászólás házias ízeket és bőséges adagokat emel ki. A kiszolgálást legtöbben kedvesnek, barátságosnak és gyorsnak írták le, a hely hangulatát pedig fiatalosnak, kulturáltnak és igényesnek tartják.

Az eladás kapcsán megkerestük a vezetőséget, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Ha igen, arról is beszámolunk.