1 órája
A BYD után máris itt a következő nagyágyú – ez felforgatja az autópiacot
Alighogy a klasszikus márkák parádéjának nevezhető „RS Event – the Cream II” mustra bezárta kapuit az MVM Dome-ban, nyomban színre léptek a feltörekvő kínai autómárkák képviselői is Magyarországon. A szegedi BYD-val is versenyre kelő Seres Group a SERES 3-at mutatta be. A Chery Automobile a magyar piacra lépését nagyszabású partin ünnepelte, ahol két újdonságot (Tiggo 7, Tiggo 8) is lelepleztek.
Az MVM Dome gigantikus tereiben és udvarán bőséggel elfért minden: a Mercedes hófehér, egyszerre erőteljes és elegáns AMG-ritkasága, a Dodge Viper és a McLaren betonszaggatói, a Lamborghini (büszkeségük, a V12-es motor kedvéért még ablakot is vágtak a kiállított modellre, hogy a nagyérdemű azon át csodálhassa meg az erőforrást), az Alfa Romeo, a Maserati, a VW Motorsport néhány remekműve, nem szólva a Harley Davidson forgalmas standjáról, ahonnan a Martini és az Indian sem hiányzott. A kiállított gépjárművek teljes listájára, az összes tuningcsoda bemutatására nincs mód, de azért a Ford 1937-es, pazarul felújított kupéja és a Weissach RS Porsche 911-ese (illetve a 964-ese) feltétlenül említést érdemel.
Elektromos és szuperhibrid újdonságok
Habár a friss hírek szerint Kína arra ösztönzi – főképpen elektromos – autóiparát, hogy hagyjon fel az árak csökkentésével és korlátozza a termelést, mivel „a tartós defláció már veszélyezteti a gazdasági növekedést”, ebből semmi nem volt érezhető a Grand Automotive által immár itthon bevezetésre került Chery díszpremierjén. A dunai hajókázást megelőző szakmai ankéton kiderült:
a Chery Automobile a világ egyik leggyorsabban fejlődő autómárkája, több mint 25 éves mérnöki tapasztalattal és globális technológiai háttérrel. Innovatív hajtásláncok, intelligens digitális rendszerek, kiemelkedő biztonsági megoldások jellemzik.
A kínai óriás szuperhibrid (Chery Super Hybrid, CSH) megoldása akár 1500 km-es kombinált hatótávot kínál.
A Chery megjelenése a magyar autópiacon
A Chery bevezetése kisebb földmozgással járhat a magyarországi autópiacon. Eddig több mint ötmillió járművet exportáltak világszerte. Az elmúlt két évtizedben kutatás-fejlesztési központokat hoztak létre Németországban, az Egyesült Államokban, Braziliában. Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó csapatuk ötezer fölötti szakembert számlál. (S már 2007-ben, az A3-as megalkotásakor együttműködtek az olasz tervezőlegendával, a Pininfarinával, melyet olyan márkákhoz kötünk inkább, mint a Ferrari, az Alfa Romeo, a Peugeot vagy a Cadillac.)
A Chery volt az első kínai személyautó-gyártó, ami komplett járműveket, alkatrészeket és gyártástechnológiát exportált a globális piacra. Szóval, nem egy kezdővel van dolgunk, bár ez a megállapítás igaz a Seres Groupra is, amely a SERES 3-tól vár áttörést. A Chery a Tiggo 7 és a Tiggo 8 után se lassít. Néhány hónapon belül a Tiggo 4 és a Tiggo 9 kerül leleplezésre.
Szerző: Szabó Zoltán Attila
