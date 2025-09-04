szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

32°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autókiállítás csodája

1 órája

A BYD után máris itt a következő nagyágyú – ez felforgatja az autópiacot

Címkék#Chery#MVM Dome#kiállítás

Alighogy a klasszikus márkák parádéjának nevezhető „RS Event – the Cream II” mustra bezárta kapuit az MVM Dome-ban, nyomban színre léptek a feltörekvő kínai autómárkák képviselői is Magyarországon. A szegedi BYD-val is versenyre kelő Seres Group a SERES 3-at mutatta be. A Chery Automobile a magyar piacra lépését nagyszabású partin ünnepelte, ahol két újdonságot (Tiggo 7, Tiggo 8) is lelepleztek.

Delmagyar.hu

Az MVM Dome gigantikus tereiben és udvarán bőséggel elfért minden: a Mercedes hófehér, egyszerre erőteljes és elegáns AMG-ritkasága, a Dodge Viper és a McLaren betonszaggatói, a Lamborghini (büszkeségük, a V12-es motor kedvéért még ablakot is vágtak a kiállított modellre, hogy a nagyérdemű azon át csodálhassa meg az erőforrást), az Alfa Romeo, a Maserati, a VW Motorsport néhány remekműve, nem szólva a Harley Davidson forgalmas standjáról, ahonnan a Martini és az Indian sem hiányzott. A kiállított gépjárművek teljes listájára, az összes tuningcsoda bemutatására nincs mód, de azért a Ford 1937-es, pazarul felújított kupéja és a Weissach RS Porsche 911-ese (illetve a 964-ese) feltétlenül említést érdemel.

Chery
A Lamborghini legendás erőforrása. Fotó: Szabó Zoltán Attila

Elektromos és szuperhibrid újdonságok

Habár a friss hírek szerint Kína arra ösztönzi – főképpen elektromos – autóiparát, hogy hagyjon fel az árak csökkentésével és korlátozza a termelést, mivel „a tartós defláció már veszélyezteti a gazdasági növekedést”, ebből semmi nem volt érezhető a Grand Automotive által immár itthon bevezetésre került Chery díszpremierjén. A dunai hajókázást megelőző szakmai ankéton kiderült: 

a Chery Automobile a világ egyik leggyorsabban fejlődő autómárkája, több mint 25 éves mérnöki tapasztalattal és globális technológiai háttérrel. Innovatív hajtásláncok, intelligens digitális rendszerek, kiemelkedő biztonsági megoldások jellemzik.

 A kínai óriás szuperhibrid (Chery Super Hybrid, CSH) megoldása akár 1500 km-es kombinált hatótávot kínál.

Chery
Az MVM Dome-ban nem csak az autós-, a motoros társadalom is ünnepelt. Fotó: Szabó Zoltán Attila

A Chery megjelenése a magyar autópiacon

A Chery bevezetése kisebb földmozgással járhat a magyarországi autópiacon. Eddig több mint ötmillió járművet exportáltak világszerte. Az elmúlt két évtizedben kutatás-fejlesztési központokat hoztak létre Németországban, az Egyesült Államokban, Braziliában. Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó csapatuk ötezer fölötti szakembert számlál. (S már 2007-ben, az A3-as megalkotásakor együttműködtek az olasz tervezőlegendával, a Pininfarinával, melyet olyan márkákhoz kötünk inkább, mint a Ferrari, az Alfa Romeo, a Peugeot vagy a Cadillac.)

Chery
A fedélzeten: az új Chery Tiggo 7. Fotó: Szabó Zoltán Attila

A Chery volt az első kínai személyautó-gyártó, ami komplett járműveket, alkatrészeket és gyártástechnológiát exportált a globális piacra. Szóval, nem egy kezdővel van dolgunk, bár ez a megállapítás igaz a Seres Groupra is, amely a SERES 3-tól vár áttörést. A Chery a Tiggo 7 és a Tiggo 8 után se lassít. Néhány hónapon belül a Tiggo 4 és a Tiggo 9 kerül leleplezésre.

Szerző: Szabó Zoltán Attila

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu