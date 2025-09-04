A BYD után máris itt a következő nagyágyú – ez felforgatja az autópiacot

Az MVM Dome gigantikus tereiben és udvarán bőséggel elfért minden: a Mercedes hófehér, egyszerre erőteljes és elegáns AMG-ritkasága, a Dodge Viper és a McLaren betonszaggatói, a Lamborghini (büszkeségük, a V12-es motor kedvéért még ablakot is vágtak a kiállított modellre, hogy a nagyérdemű azon át csodálhassa meg az erőforrást), az Alfa Romeo, a Maserati, a VW Motorsport néhány remekműve, nem szólva a Harley Davidson forgalmas standjáról, ahonnan a Martini és az Indian sem hiányzott. A kiállított gépjárművek teljes listájára, az összes tuningcsoda bemutatására nincs mód, de azért a Ford 1937-es, pazarul felújított kupéja és a Weissach RS Porsche 911-ese (illetve a 964-ese) feltétlenül említést érdemel.

A Lamborghini legendás erőforrása. Fotó: Szabó Zoltán Attila

Elektromos és szuperhibrid újdonságok

Habár a friss hírek szerint Kína arra ösztönzi – főképpen elektromos – autóiparát, hogy hagyjon fel az árak csökkentésével és korlátozza a termelést, mivel „a tartós defláció már veszélyezteti a gazdasági növekedést”, ebből semmi nem volt érezhető a Grand Automotive által immár itthon bevezetésre került Chery díszpremierjén. A dunai hajókázást megelőző szakmai ankéton kiderült:

a Chery Automobile a világ egyik leggyorsabban fejlődő autómárkája, több mint 25 éves mérnöki tapasztalattal és globális technológiai háttérrel. Innovatív hajtásláncok, intelligens digitális rendszerek, kiemelkedő biztonsági megoldások jellemzik.

A kínai óriás szuperhibrid (Chery Super Hybrid, CSH) megoldása akár 1500 km-es kombinált hatótávot kínál.

Az MVM Dome-ban nem csak az autós-, a motoros társadalom is ünnepelt. Fotó: Szabó Zoltán Attila

A Chery megjelenése a magyar autópiacon

A Chery bevezetése kisebb földmozgással járhat a magyarországi autópiacon. Eddig több mint ötmillió járművet exportáltak világszerte. Az elmúlt két évtizedben kutatás-fejlesztési központokat hoztak létre Németországban, az Egyesült Államokban, Braziliában. Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó csapatuk ötezer fölötti szakembert számlál. (S már 2007-ben, az A3-as megalkotásakor együttműködtek az olasz tervezőlegendával, a Pininfarinával, melyet olyan márkákhoz kötünk inkább, mint a Ferrari, az Alfa Romeo, a Peugeot vagy a Cadillac.)