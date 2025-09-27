Miért nem terjed gyorsabban az elektromos autózás Magyarországon? Egy kereskedő válaszol

Sokan még mindig bizalmatlanok a villanyautókkal szemben. Előítéletek, magas árak és kétségek akadályozzák a terjedésüket. Ugyanakkor az elektromos autózás egyre több lehetőséget kínál, és a BYD szegedi megjelenése akár fordulópontot is jelenthet a piacon. Mutatjuk, milyen tényezők formálják a villanyautók megítélését.

Az elektromos autózás egyelőre gyerekcipőben jár hazánkban, de a BYD szegedi megjelenése fordulatot hozhat. Illusztráció: Shutterstock

Elektromos autózás befolyásoló tényezői

– Drágák, a hatótávjuk korlátozott, a biztosításuk pedig magas – ezek a fő okok, amiért az elektromos autók lassabban hódítanak – fogalmazott Paragi Róbert kisteleki kereskedő.

Szerinte egy 15 éves benzines vagy dízeles autót még érdemes megvenni, mert a hibák kiszámíthatók. Egy fiatal elektromos autónál viszont bizonytalan az akkumulátor élettartama, a csere pedig rendkívül költséges. – Egy 10 milliós autó néhány év alatt elveszítheti az értékének nagy részét – mondta.

Ugyanakkor hozzátette: az alacsony fenntartási költségek miatt hosszú távon mégis megérheti elektromos autóra váltani.

A legtöbb modell kisebb hatótávja miatt inkább városi közlekedésre alkalmas. Bár a BYD egyes típusai akár 500–1000 kilométert is megtehetnek egyetlen töltéssel, ezek ára sokak számára elérhetetlen. A legtöbben a kisebb hatótávú modelleket tudják megfizetni, így gyakran egy második, hagyományos autót is tartanak a hosszabb utakhoz.

Az utcai töltés sem mindig előnyös: gyakran drágább, mint az otthoni hálózatról tölteni, így a hosszabb utak gazdaságossága megkérdőjelezhető.

A BYD ezeket alapjában változtathatja meg

Paragi Róbert szerint a piacot az importárak és az adóterhek is lassítják. – Külföldön jóval olcsóbbak a kínai modellek, nálunk drágábbak. Emiatt sokan kivárnak, hátha kedvezőbb lesz a hazai kínálat és az állami támogatás – magyarázta.

Hozzátette: várhatóan megszűnik a céges elektromosautó-támogatás, amely eddig akár 4 millió forintos vissza nem térítendő összeget biztosított. Helyette azonban új, magánszemélyeknek szóló pályázat indulhat, amely 2,5–4 millió forintos támogatást nyújthat. Ez főként a 7–10 millió forint közötti árkategóriájú modellek eladását lendítheti fel.