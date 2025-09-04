Szegváron az építmény- és telekadó bevételét útfejlesztésre fordították, több utca újult meg

Szegvár úthálózatára is ráfér a fejlesztés. Ehhez jó alapot nyújtott az építmény- és telekadó első félévi összege.

zegváron az építmény- és telekadó bevételéből több utca kap aszfaltot. Fotó forrása: Szegvár önkormányzata

Az építmény- és telekadó jó célt szolgált

Az első félévben a szegvári lakosok 16 millió 434 ezer 583 forint építményadót és 5 millió 629 ezer 427 forint telekadót fizettek be. Ezt a 22 milliós bevételt 30 millió forinttal kiegészítette a település vezetése a helyi iparűzési adóbevételéből. Az 52 millió forintból két utca teljes hosszában, négy pedig egy részén kap új aszfaltréteget. A Tiszai utca a Malmi úttól az Ady Endre utcáig, a Rákóczi utca az Arany János és a Puskin utca közötti szakaszon, a Bercsényi utca az Arany János és a Puskin utca közötti szakaszon, a Jaksa János utca az Arany János és a Puskin utca közötti szakaszon kap új burkolatot, emellett felújítják a Béke és a Malom utcákat is.

100 méter, 3 méter széles út aszfaltozása 3,6 millióba kerül

– Ha megtehetnénk, az összes utcát leaszfaltoznánk még az idei évben, de csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér – idézte a közmondást Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere a nagyközség önkormányzatának hivatalos Facebook-oldalán. Kiemelte, a jelenlegi kivitelezői árak bruttó 12 000 forint/négyzetméter körül mozognak, ami azt jelenti, hogy 3 méter szélességben 100 méter út aszfaltozása bruttó 3,6 millió forint.

Lépésről lépésre haladnak

– Ezek alapján ki lehet számolni, hogy csak egy utcának hány millió forint a felújítási költsége. Amit tehetünk és teszünk is, hogy lépésről lépésre haladunk előre az útfelújításokkal – írta Szabó Tibor György, aki a lakosok megértését, türelmét kérte. Azt ígérte, előbb-utóbb minden utca sorra kerül.