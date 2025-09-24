Partibusz és próbababa-láb: bizarr dolgok, amikről nem is gondolnád, hogy eladásra kínálják őket

A digitális tér rohamos térnyerésével a használt cikkek adásvétele ma már szinte gyerekjáték: néhány kattintással elérhetjük a vevőket vagy eladókat, és pillanatok alatt gazdára találhat egy-egy régi holmi. Az online piactereken nap mint nap felbukkannak eladásra kínált tárgyak, köztük rengeteg hétköznapi, praktikus darab, mint például háztartási gépek, bútorok vagy barkácseszközök. Ugyanakkor időnként olyan meghökkentő hirdetésekbe is belefuthatunk, amelyek láttán az ember önkéntelenül is megáll egy pillanatra. Bizarr tárgyak, szokatlan funkciójú eszközök vagy éppen furcsa környezetben fotózott portékák, és persze mindez néha egészen elképesztő árakon a Facebook Marketplacen.

Facebook Marketplace: eladó partibusz Zsombón, használt targonca Szegeden – használt cikkek minden mennyiségben

Üzemképes, műszaki vizsgával rendelkező partibusz keresi új gazdáját. Újszerű beltérrel, teljes hang- és fénytechnikával felszerelt csodajárgány, amely akár 40 fő befogadására is alkalmas. Legyen szó legény- vagy lánybúcsúról, születésnapról vagy csapatépítőről, az eladásra kínált busz mindenképpen különleges helyszínként szolgálhat. A négykerekű bulihelyet nettó 15 milliós vételárral hirdették meg.

Ha kevésbé vagyunk az őrületes bulik rajongói, akkor 1,5 millió forintért akár targoncára is költhetjük a félretett pénzüket. Használt, ám jó állapotú dieseles munkagépet kínálnak, amelynek villája oldalra is mozgatható.

Bizarr próbababa testrészek otthoni dekorációnak

Ha inkább az otthonunk dekorálásába szeretnénk fektetni, furcsa, ám kétségtelenül egyedi módja lehet, ha használt próbababákkal túrbózzuk fel a lakás kinézetét. Eladó próbababatest már 7000 forintért, de igény szerint csak azok lábait is beszerezhetjük csupán 2000 forintos eladási áron.

Herendi Viktória mintás, 12 személyes étkészlet, mindössze 1,5 millióért

A méltán híres herendi porcelán étkészletét Szeged belvárosában kaparinthatjuk meg.

Az étkészlet a következőket tartalmazza a teljesség igénye nélkül

lapos- és mélytányér

kistányér

salátás tál

szalvétagyűrű

só- és borstartó