A Hagymafesztivál agrárfórumának szakértői figyelmeztetnek: veszélyben a hagymatermesztés

– A terméseredményeken is látszik, hogy az idei év nem volt jó. 2022 után ismét szélsőséges időjárás, forróság és csapadékhiány pusztított a földeken – mondta a makói Hagymafesztivál csütörtöki szakmai fóruma előtt Szél István, az agrárkamara vármegyei elnöke. A rendezvényt Czirbus Gábor makói alpolgármester nyitotta meg a Korona konferenciatermében.

A Hagymafesztivál szakmai fórumát Czirbus Gábor makói alpolgármester köszöntötte. Fotó: Szabó Imre

Az időjárás megviselte a mezőgazdaságot

A kamarai elnök elmondta, július-augusztusban szinte teljesen hiányzott a csapadék, a folyók vízállása is alacsony volt. Az ásott kutakból néhol teljesen eltűnt a víz. A vízügy a vármegyében a vízbiztonság érdekében lejjebb helyezte egy-másfél méterrel az összes szivattyúállomás fenékküszöbét. Ami pedig a hagymatermesztést illeti, Szél István szerint a jövőben a makói, magyar fejlesztésű fajták termesztését külön támogatással kell segíteni.

Hagymafesztivált a jövőben is lesz miért tartani

Varga István, a FruitVeb, azaz a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke ugyancsak beszélt az öntözés fontosságáról az agrárfórumon.

– A hagymatermesztés legnagyobb lehetősége az áttelelő hagymában van – vélekedett ezen túlmenően. A szakember szerint ez az északi szomszédokkal szemben akár egy hónapos versenyelőnyt is jelenthet. De a belső piacban is van tartalék, hiszen ennek csak 75-80 százalékát fedi le a hazai termelés – 20-30 ezer tonna vöröshagymát külföldről hozunk be.