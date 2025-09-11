1 órája
A Hagymafesztivál agrárfórumának szakértői figyelmeztetnek: veszélyben a hagymatermesztés
Az állandósuló aszály ellenére is lehet jövője a hagymatermesztésnek Makón és környékén – hangzott el csütörtökön a Szóljon csak a hagymáról! címmel meghirdetett rendezvényen. A makói Hagymafesztivál nyitányaként sok évi szünet után most először tartottak agrárfórumot.
– A terméseredményeken is látszik, hogy az idei év nem volt jó. 2022 után ismét szélsőséges időjárás, forróság és csapadékhiány pusztított a földeken – mondta a makói Hagymafesztivál csütörtöki szakmai fóruma előtt Szél István, az agrárkamara vármegyei elnöke. A rendezvényt Czirbus Gábor makói alpolgármester nyitotta meg a Korona konferenciatermében.
Az időjárás megviselte a mezőgazdaságot
A kamarai elnök elmondta, július-augusztusban szinte teljesen hiányzott a csapadék, a folyók vízállása is alacsony volt. Az ásott kutakból néhol teljesen eltűnt a víz. A vízügy a vármegyében a vízbiztonság érdekében lejjebb helyezte egy-másfél méterrel az összes szivattyúállomás fenékküszöbét. Ami pedig a hagymatermesztést illeti, Szél István szerint a jövőben a makói, magyar fejlesztésű fajták termesztését külön támogatással kell segíteni.
Hagymafesztivált a jövőben is lesz miért tartani
Varga István, a FruitVeb, azaz a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke ugyancsak beszélt az öntözés fontosságáról az agrárfórumon.
– A hagymatermesztés legnagyobb lehetősége az áttelelő hagymában van – vélekedett ezen túlmenően. A szakember szerint ez az északi szomszédokkal szemben akár egy hónapos versenyelőnyt is jelenthet. De a belső piacban is van tartalék, hiszen ennek csak 75-80 százalékát fedi le a hazai termelés – 20-30 ezer tonna vöröshagymát külföldről hozunk be.
