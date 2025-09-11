szeptember 11., csütörtök

Szakmai beszélgetés

1 órája

A Hagymafesztivál agrárfórumának szakértői figyelmeztetnek: veszélyben a hagymatermesztés

Címkék#agrárfórum#vízhiány#Hagymafesztivál

Az állandósuló aszály ellenére is lehet jövője a hagymatermesztésnek Makón és környékén – hangzott el csütörtökön a Szóljon csak a hagymáról! címmel meghirdetett rendezvényen. A makói Hagymafesztivál nyitányaként sok évi szünet után most először tartottak agrárfórumot.

Szabó Imre

– A terméseredményeken is látszik, hogy az idei év nem volt jó. 2022 után ismét szélsőséges időjárás, forróság és csapadékhiány pusztított a földeken – mondta a makói Hagymafesztivál csütörtöki szakmai fóruma előtt Szél István, az agrárkamara vármegyei elnöke. A rendezvényt Czirbus Gábor makói alpolgármester nyitotta meg a Korona konferenciatermében.

Hagymafesztivál
A Hagymafesztivál szakmai fórumát Czirbus Gábor makói alpolgármester köszöntötte. Fotó: Szabó Imre

Az időjárás megviselte a mezőgazdaságot

A kamarai elnök elmondta, július-augusztusban szinte teljesen hiányzott a csapadék, a folyók vízállása is alacsony volt. Az ásott kutakból néhol teljesen eltűnt a víz. A vízügy a vármegyében a vízbiztonság érdekében lejjebb helyezte egy-másfél méterrel az összes szivattyúállomás fenékküszöbét. Ami pedig a hagymatermesztést illeti, Szél István szerint a jövőben a makói, magyar fejlesztésű fajták termesztését külön támogatással kell segíteni.

Hagymafesztivált a jövőben is lesz miért tartani

Varga István, a FruitVeb, azaz a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke ugyancsak beszélt az öntözés fontosságáról az agrárfórumon

– A hagymatermesztés legnagyobb lehetősége az áttelelő hagymában van – vélekedett ezen túlmenően. A szakember szerint ez az északi szomszédokkal szemben akár egy hónapos versenyelőnyt is jelenthet. De a belső piacban is van tartalék, hiszen ennek csak 75-80 százalékát fedi le a hazai termelés – 20-30 ezer tonna vöröshagymát külföldről hozunk be.

 

