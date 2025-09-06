3 órája
A legdrágább luxusingatlan Szegeden 600 millió forintért vár új gazdára – a városban egyre több exkluzív otthon keres vevőt
Az Ingatlanbazár szerint a legdrágább eladó ház, lakás a vármegyében szegedi, viszont a második helyen egy deszki áll. Az előbbinek hatszázmillió, míg az utóbbinak 319 millió az ára. Ezúttal azt néztük meg, hogy a hét járási székhelyen melyek a legdrágább ingatlanok, Kisteleken ipari telket is vásárolhatnánk.
A közelmúltban a megyében legolcsóbban megvásárolható ingatlanokat szemléztük, ezúttal a legdrágábbakat kerestük ki az Ingatlanbazár adatbázisából, hirdetései közül. A leghúzósabb a vármegye- és járási székhelyen, Szegeden található és hatszázmillió forint az ára.
Hatszázmillió
A vármegye legdrágább ingatlana Szegeden található, a 302 négyzetméteres 4 szobás csodáért 600 millió forintot kell perkálnunk, ha be akarunk költözni a falai közé. Nem árulunk el nagy titkot, azzal, hogy a napfény városában több ház és lakás keres új gazdát 100 és 200 millió forint feletti áron. Az talán viszont meglepetés – főleg azoknak, akik nem kísérik figyelemmel az ingatlanárakat –, hogy a virtuális dobogó második helyére a 228 négyzetméteres és 8 szobás deszki palota „kapaszkodott fel” – 319 milliót kóstál. A Szeged közeli településen akad még 250 négyzetméteres 5 szobás 209 és 140 négyzetméteres 5 szobás 218 millióért, de a kínálatban nem ritkák a 100 millió felettiek sem.
A második legnagyobb város
Közigazgatási területét tekintve Hódmezővásárhely a második legnagyobb város Magyarországon, Budapest után, de az ingatlanok nem követik ilyen szorosan a fővárosi tarifákat. Az Ingatlanbazárban hirdetettek közül egy 179 négyzetméteres 5 szobás viszi a prímet 250 millió forintos eladási árral. Más legekre is bukkanhatunk, a legnagyobb területű 593 négyzetméteres 10 szobás ingatlan 172 milliót ér az eladó szerint, de említésre méltó még két hétszobás otthon, az egyik 236 négyzetméteres és 120, a másik 380 négyzetméteres (ház és üzlet egyben) és 157 millióért vehető meg.
Szentes, Csongrád és Makó
A Kurca-parti városban, Szentesen már nem repkedtek ennyire az árak, de a 96,5 és a 99 milliós otthon mellett találtunk egyet amiért 238 millió forintot kell fizetni, ez 150 négyzetméteren 4 szobát rejt a falai között. Csongrádon még jobb a helyzet, ha a pénztárcánk szemszögéből nézzük, a legdrágább egy tanya Csongrád-Csanád és Békés vármegye határán, 98 millióért lehet a miénk 696 négyzetméteren 2 szobával. Egy 89 milliós 162 négyzetméteres a Körös-torokban van, egy 160 négyzetméteres 5 szobás pedig 80 milliót „tud”. Makón a többfunkciós – otthon és vállalkozás – 385 négyzetméteres 6 szobás ingatlan 200 millió forintba kerül, és ezzel a toplista első, de meg kell még említeni a hétszobás 300 négyzetmétereset 126 millióért.
Eladó ipari telek
Mórahalmon is akad 200 milliós ingatlan, 329 négyzetméteres, viszont azt a házat is érdemes megnézni, amiért 125 millió forintot kellene fizetnünk, ezért 450 négyzetméteren 10 szobát kaphatunk. A 70 négyzetméteres ikerház is megfontolandó ajánlat 85 millióért. Kisteleken a legdrágább otthon 103 millió forintba kerül, 200 négyzetméteren 6 szobában élhetünk ennyiért benne. Ennek látszatra ellentmond, hogy akad még a járási székhelyen egy 191 milliós ingatlan, 38 ezer 159 négyzetméteren terül el, viszont nem ház vagy lakás, ipari telek a besorolása.
Márki-Zay Péter az utolsó cseppig megette a levest és a másodikat is „bepuszilta”
Elítélték az állatkínzó férfit, de súlyosabb büntetést követelnek – az állatvédők demonstrációt terveznek