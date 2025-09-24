Panel, ami többet ér, mint egy belvárosi villa? Szegeden ez sem lehetetlen

Jelentősen felbolygatta a 3 százalékos lakáshitel – hivatalos nevén Otthon Start Program – a szegedi lakáspiacot. Az Ingatlanbazár statisztikái szerint a program bejelentésének hónapjában, júliusban, majd a következő hónapban is 53 százalékkal ugrott meg a keresések száma júniushoz képest.

A szegedi ingatlanok árát is megtolta néhány hónap alatt az Otthon Start Program. Illusztráció

Elfogytak az Otthon Start Programra alkalmas ingatlanok a szegedi kínálatból

– Szeptember elején volt a csúcs. Mostanra nagyjából mindenki tisztában van a feltételekkel, így a keresés is normalizálódik. A szint azonban még mindig körülbelül 20 százalékkal magasabb a tavaly szeptemberinél – mondta el lapunknak Panek József, az Ingatlanbazár elemzője. Hozzátette: a nagy kereslet miatt szinte teljesen eltűntek a piacképes, 3 százalékos hitelre alkalmas otthonok az irodák kínálatából. Az Ingatlanbazár például 12 ezerrel kevesebb lakóingatlant mutat, mint a dömping előtt. – Az érdeklődés továbbra is erős, a forgalom nagy része most is erre a hitelre optimalizáltan keres – tette hozzá.

Az eladók megpróbálják a végletekig feltolni az árakat

Az érdeklődés természetesen felfelé hajtja az árakat. A 40–60 millió forint közötti ingatlanok ára azért nő, mert önerővel együtt beleférnek a maximálisan felvehető hitelkeretbe. A drágábbaknál pedig az eladók sokszor nagyobb, értékesebb lakást vásárolnának helyette. Az utóbbi ingatlanok árnövekedését Szegeden az elmúlt másfél hónapban 5–10 százalékra becsülik. A hitelre alkalmas lakásoknál viszont nehezebb pontos számot mondani, mert szinte minden eladó igyekszik a plafonig felverni az árakat. Ez a kevésbé drága lakásoknál látványosabb, a lélektani határon mozgóknál kisebb mértékű emelkedést jelent.

Panellakás több mint egymillió forintos négyzetméterárért

– Mivel a vételár és a banki értékbecslés között nem lehet 20 százaléknál nagyobb eltérés, a tulajdonosok nagyjából 15 százalékkal árazzák túl ezeket az ingatlanokat – magyarázta Panek József. Ebből pedig extrém esetek is adódhatnak: ma már egy 60 négyzetméteres panellakásért akár 64 millió forintot is elkérnek Szegeden. Igaz, teljesen felújítva és berendezve kínálják ennyiért, ám a banki értékbecslésnél mindez nem számít. Ők ugyanis nem a bútorokat, hanem az ingatlan piacképességét nézik.