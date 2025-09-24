szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

39 perce

Panel, ami többet ér, mint egy belvárosi villa? Szegeden ez sem lehetetlen

Címkék#árak#Szeged#ingatlan

Nehéz pontosan megállapítani, mennyivel nőttek az ingatlanárak Szegeden az Otthon Start Program bejelentése óta. Az eladók igyekeznek a plafonig feltornázni az árakat, mert a kereslet hatalmas. Mostanra szinte teljesen elfogytak a hitelre alkalmas otthonok, így már panel is van, amit millión felüli négyzetméteráron kínálnak.

Timár Kriszta

Jelentősen felbolygatta a 3 százalékos lakáshitel – hivatalos nevén Otthon Start Program – a szegedi lakáspiacot. Az Ingatlanbazár statisztikái szerint a program bejelentésének hónapjában, júliusban, majd a következő hónapban is 53 százalékkal ugrott meg a keresések száma júniushoz képest.

Ingatlan kulcsát tartja egy férfi egy ház makett előtt.
A szegedi ingatlanok árát is megtolta néhány hónap alatt az Otthon Start Program. Illusztráció

Elfogytak az Otthon Start Programra alkalmas ingatlanok a szegedi kínálatból

– Szeptember elején volt a csúcs. Mostanra nagyjából mindenki tisztában van a feltételekkel, így a keresés is normalizálódik. A szint azonban még mindig körülbelül 20 százalékkal magasabb a tavaly szeptemberinél – mondta el lapunknak Panek József, az Ingatlanbazár elemzője. Hozzátette: a nagy kereslet miatt szinte teljesen eltűntek a piacképes, 3 százalékos hitelre alkalmas otthonok az irodák kínálatából. Az Ingatlanbazár például 12 ezerrel kevesebb lakóingatlant mutat, mint a dömping előtt. – Az érdeklődés továbbra is erős, a forgalom nagy része most is erre a hitelre optimalizáltan keres – tette hozzá.

Az eladók megpróbálják a végletekig feltolni az árakat

Az érdeklődés természetesen felfelé hajtja az árakat. A 40–60 millió forint közötti ingatlanok ára azért nő, mert önerővel együtt beleférnek a maximálisan felvehető hitelkeretbe. A drágábbaknál pedig az eladók sokszor nagyobb, értékesebb lakást vásárolnának helyette. Az utóbbi ingatlanok árnövekedését Szegeden az elmúlt másfél hónapban 5–10 százalékra becsülik. A hitelre alkalmas lakásoknál viszont nehezebb pontos számot mondani, mert szinte minden eladó igyekszik a plafonig felverni az árakat. Ez a kevésbé drága lakásoknál látványosabb, a lélektani határon mozgóknál kisebb mértékű emelkedést jelent.

Panellakás több mint egymillió forintos négyzetméterárért

– Mivel a vételár és a banki értékbecslés között nem lehet 20 százaléknál nagyobb eltérés, a tulajdonosok nagyjából 15 százalékkal árazzák túl ezeket az ingatlanokat – magyarázta Panek József. Ebből pedig extrém esetek is adódhatnak: ma már egy 60 négyzetméteres panellakásért akár 64 millió forintot is elkérnek Szegeden. Igaz, teljesen felújítva és berendezve kínálják ennyiért, ám a banki értékbecslésnél mindez nem számít. Ők ugyanis nem a bútorokat, hanem az ingatlan piacképességét nézik.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu