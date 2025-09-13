szeptember 13., szombat

1 órája

Nagy változások előtt áll a boltlánc, több üzlet is lehúzhatja a rolót

Bezárásokra készül egy nemzetközi ruházati és háztartási termékeket kínáló áruházlánc. A Kik több boltját is érintheti a bezárás vagy az átszervezés.

Delmagyar.hu

A Kik anyacége, a német Tengelmann Csoport veszteséges egységeinek bezárásáról döntött. Az Origo szerint a diszkontlánc 14 piacon van jelen – köztük Magyarországon 2008 óta –, összesen több mint 4000 üzletet működtetnek, ebből nagyjából 2700-at Németországban. Német sajtóértesülések szerint csak hazai piacán mintegy 400 bolt húzhatja le a rolót. A vállalat célja, hogy felülvizsgálja működését, költséghatékonyabbá váljon, és megtalálja a növekedés új lehetőségeit.

Shelves,With,Different,Products,In,The,Kik,Store,In,Sovata
A Kik közel 120 üzlettel van jelen Magyarországon, de egyelőre nem tudni, érinti-e őket a bezárási hullám. Fotó: Shutterstock

Mit jelent ez a dolgozóknak?

A Kik hangsúlyozta, hogy az üzletek többsége továbbra is nyereséges, és azoknak a munkavállalóknak sem kell tartaniuk, akik érintettek lehetnek a bezárásokban, hiszen más egységekben kínálnak nekik munkalehetőséget. A boltzárak mellett a lánc új üzletek nyitását is tervezi.

Magyarországon is érintheti a láncot

Az Origo azt is írja, hogy mivel a vállalat közlése szerint a működési struktúrát érintő felülvizsgálat csak most vette kezdetét, így egyelőre azt sem tudni, hogy a magyarországi leányvállalaton belül működő Kik-üzletek valamelyikét érinti-e a bezárási hullám. Hazánkban jelenleg mintegy 120 Kik-üzlet működik, több mint 600 dolgozóval. 

Nem a Kik az egyetlen

A Zara és a Stradivarius magyarországi boltbezárásai mögött is hasonló okok állhattak: mindkét márka megszüntette egy-egy üzletét, hogy a budapesti Aréna Mallban nyissa meg eddigi legnagyobb hazai boltjaikat.

 

 

