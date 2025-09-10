szeptember 10., szerda

Visszatér a Lidl egyik legnépszerűbb terméke, most kedvezményesen is hazaviheted

Címkék#Lidl#készülék#kedvezmény

Szeptemberben újra érkezik egy konyhai sláger, amely sok háztartásban megkönnyíti a főzést. A Lidl most kedvezménnyel kínálja ezt a népszerű terméket. Aki korábban lemaradt, most ismét beszerezheti.

Maszlag Edina

Az air fryer, vagyis a forrólevegős fritőz pár éve robbant be a konyhákba, és gyorsan sokak kedvence lett. Nem véletlen: kevesebb olajjal készíthetünk benne ropogós ételeket, így egészségesebb és könnyebben emészthető fogások kerülhetnek az asztalra. Most a Lidl ismét piacra dobja a készülék nagyobb, duplazónás változatát, ami kifejezetten a családoknak kedvez.

Új eszköz a Lidlben.
A Lidl szeptemberben újra akcióba hozza a duplazónás air fryert. Illsuztráció: Shutterstock

Két kosár, végtelen lehetőség a konyhában

A Mindmegette szerint a dupla kosaras air fryer egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerre kétféle ételt is megsüthetünk benne. A két, 4,5 literes sütőkosár bőven elég egy családi vacsorához, a 2400 wattos teljesítmény és az állítható hőmérséklet pedig biztosítja, hogy a lassú aszalástól a ropogós sült krumpliig bármi elkészülhessen. A nyolc automata program és az érintős kijelző gondoskodik arról, hogy a főzés egyszerű és gyors legyen.

Most 25 százalékkal olcsóbban is hazavihető a Lidl üzleteiből

A konyhai slágertermék szeptember 13-tól elérhető az üzletekben. A készüléket Lidl Plus alkalmazással 39 999 forint helyett 29 999 forintért lehet hazavinni, vagyis 25 százalékos kedvezménnyel. Ez az akció szeptember 23-ig érvényes, így aki korábban lemaradt, most újra beszerezheti a sokak által keresett konyhai berendezést. 

 

