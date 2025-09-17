szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

22°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

52 perce

A Lidl új ajánlata, amit a kávérajongók imádni fognak

Címkék#eszpresszó#cappuccino#bolt

A Lidl kínálata újabb termékekkel gazdagodott, amelyek csütörtöktől megtalálhatók az üzletek polcain. A Lidl most olyan kávéfőzőt kínál, amellyel otthon is minőségi kávé főzhető.

Maszlag Edina

Egy minőségi kávéfőző nemcsak finom kávét készít, hanem praktikus társ lehet a mindennapokban. Fontos, hogy megfelelő nyomással, stabil hőfokon dolgozzon, és könnyen tisztítható legyen. A Lidl akciós újságjában most erre ajánl alternatívát.

Új kávéfőző a Lidl polcain.
A Silvercrest kávéfőző csütörtöktől megtalálható a Lidl polcain. Fotó: Shutterstock

A Lidl kávéfőzője, ami nemcsak eszpresszót főz

A Silvercrest Kitchen Tools eszpresszó kávéfőző 15 bar nyomással működik, 1,5 literes levehető víztartálya van, és egyszerre akár két csészényi ital készítésére is alkalmas. A készülék gőzölőcsővel is rendelkezik, így nemcsak eszpresszó, hanem cappuccino vagy latte is könnyedén elkészíthető vele.

Letisztult kialakítás

A modell kivehető csepegtetőtálcával, forgatható nyomógombbal és letisztult kialakítással érkezik a boltok polcaira. A Lidl 29 999 forintos áron kínálja a kávéfőzőt. Az akció a készlet erejéig tart.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu