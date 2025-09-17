2 órája
A Lidl új ajánlata, amit a kávérajongók imádni fognak
A Lidl kínálata újabb termékekkel gazdagodott, amelyek csütörtöktől megtalálhatók az üzletek polcain. A Lidl most olyan kávéfőzőt kínál, amellyel otthon is minőségi kávé főzhető.
Egy minőségi kávéfőző nemcsak finom kávét készít, hanem praktikus társ lehet a mindennapokban. Fontos, hogy megfelelő nyomással, stabil hőfokon dolgozzon, és könnyen tisztítható legyen. A Lidl akciós újságjában most erre ajánl alternatívát.
A Lidl kávéfőzője, ami nemcsak eszpresszót főz
A Silvercrest Kitchen Tools eszpresszó kávéfőző 15 bar nyomással működik, 1,5 literes levehető víztartálya van, és egyszerre akár két csészényi ital készítésére is alkalmas. A készülék gőzölőcsővel is rendelkezik, így nemcsak eszpresszó, hanem cappuccino vagy latte is könnyedén elkészíthető vele.
Letisztult kialakítás
A modell kivehető csepegtetőtálcával, forgatható nyomógombbal és letisztult kialakítással érkezik a boltok polcaira. A Lidl 29 999 forintos áron kínálja a kávéfőzőt. Az akció a készlet erejéig tart.
