A Lidl új ajánlata, amit a kávérajongók imádni fognak

Egy minőségi kávéfőző nemcsak finom kávét készít, hanem praktikus társ lehet a mindennapokban. Fontos, hogy megfelelő nyomással, stabil hőfokon dolgozzon, és könnyen tisztítható legyen. A Lidl akciós újságjában most erre ajánl alternatívát.

A Silvercrest kávéfőző csütörtöktől megtalálható a Lidl polcain. Fotó: Shutterstock

A Lidl kávéfőzője, ami nemcsak eszpresszót főz

A Silvercrest Kitchen Tools eszpresszó kávéfőző 15 bar nyomással működik, 1,5 literes levehető víztartálya van, és egyszerre akár két csészényi ital készítésére is alkalmas. A készülék gőzölőcsővel is rendelkezik, így nemcsak eszpresszó, hanem cappuccino vagy latte is könnyedén elkészíthető vele.

Letisztult kialakítás

A modell kivehető csepegtetőtálcával, forgatható nyomógombbal és letisztult kialakítással érkezik a boltok polcaira. A Lidl 29 999 forintos áron kínálja a kávéfőzőt. Az akció a készlet erejéig tart.