A Lidl hétvégi ajánlata igazi aranybánya a barkácsolóknak

Címkék#szerszámok#Lidl#akció#hétvége

A szerszámok, kerti gépek és praktikus kiegészítők rajongói most igazán örülhetnek. A Lidl üzleteiben ismét elérhetők a népszerű barkács- és kertészeti akciók: legyen szó őszi kerti munkákról, kisebb-nagyobb otthoni felújításokról vagy új hobbik kipróbálásáról, most minőségi eszközöket szerezhetsz be pénztárcabarát áron.

Kis Zoltán

Legyen szó egy új polc összeszereléséről, a kert rendbetételéről vagy egy régóta halogatott otthoni javításról, az alkotás öröme minden kézmozdulatban ott van. A saját kezűleg végzett munka nemcsak sikerélményt ad, de segít lelassulni, feltöltődni, és kreatív módon kapcsolódni a környezetünkhöz. Ehhez a hétvége folyamán a Lidl nagyszerű akciói járulnak hozzá. 

Hétvégi Lidl akció.
A barkácsolás és a kertészkedés szerelmesei a hétvégén ismét nagyszerű Lidl akciókra csaphatnak le. Illusztráció: Shutterstock

Népszerű szerszámok a Lidl polcain 

A barkácsolás igazi élmény a Parkside népszerű termékeivel. Ezeket most akciós áron szerezheted be a hétvégén.

Praktikus extrákkal érkezik a Parkside körfűrésze

A Parkside elektromos kézi körfűrésze, most 17 999 Ft-ért kapható és olyan extrákat is kínál, mint a változtatható fordulatszám-szabályozás, elektronikus lágyindítás és fokozatmentesen állítható vágásszög.

Barkácsolóknak kötelező darab

A Lidl hétvégi akciójának a része az elektromos gyalu is, amelyhez most 14 999 Ft-ért juthatunk hozzá. Ez a barkácstermék keményfém késsel felszerelt szerszám, automatikus kitámasztással és vezetőgomb vágásmélység-beállítással.

Rend a műhelyben

A műhely egyik kötelező eleme lehet a barkácsdoboz, amely segíti a szerszámok és a tartozékok tarolását. A termék 17 fiókkal és 8 elválasztólappal rendelkezik. A rendszerező tároló most Lidl Plusszal -27% kedvezménnyel megvásárolható, mindössze 2 899 Ft-ért.

Felsőmarógép a Parksidetól

Szombattól a Parkside felsőmarógépe is megvásárolható a Lidl üzletekben. Fokozatmentesen beállítható mélységütköző, hat lépcsős revolverfej és beállítható marásmélység. Mindezért csak 14 999 Ft-ot kell fizetnünk. 

Precíz barkácsmunkához

Mindezek mellett pedig egy süllyesztős fafúrószár-készletet is dob a Lidl a polcokra hétvégén, amelyet 4, 5, de akár 8 részes készletben is beszerezhetünk. A Lidl boltjaiban most 1499 Ft-ért vásárolhatunk meg. 

