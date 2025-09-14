Olyan akciót hirdetett a Lidl, ami sok családnak könnyebbséget hozhat

Manapság sokan inkább kidobják a szakadt ruhadarabokat, pedig a legtöbb zokni, póló vagy nadrág könnyedén javítható lenne. Egy varrókészlet nemcsak pénzt spórolhat, hanem segít abban is, hogy a kedvenc darabok tovább hordhatók maradjanak. Az alap stoppolás nem ördöngösség, csak egy kis gyakorlás és a megfelelő eszközök kellenek hozzá. A Lidl most ehhez kínál gyors megoldást.

A Lidlben most többféle varrókészlet és kiegészítő is kapható kedvező áron. Fotó: Shutterstock

Varrókészletek és kiegészítők a Lidl akciós kínálatában

A Mindmegette szerint az áruházlánc szeptember 15-től két oldalon is bemutatja varrással kapcsolatos kínálatát. A boltban többek között varrógép, táska, ollókészlet, LED-lámpa, nagyító, cérnák és patentgombkészlet is megtalálható. Akik pedig egyszerűbb megoldást keresnek, azoknak a Crelando saját márkás varrókészletét ajánlják: a 29 darabos alapcsomag mellett 50 vagy 64 darabos cérnakészletet is kínálnak, mindössze 2499 forintért.

Így érdemes figyelni a Lidl akcióinak időzítését

A Lidl akciói megszokott rendben érkeznek: csütörtökön és hétfőn indulnak a főbb kampányok, de sok termék péntektől vagy csak a hétvégén érhető el. Az akciós újság minden oldalán feltüntetik, meddig tart az adott kedvezmény, így érdemes előre átnézni, ha valaki le szeretne csapni a legjobb ajánlatokra.