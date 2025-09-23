szeptember 23., kedd

A Lidl praktikus háztartási cikkeket dob akcióba, ezekkel könnyedén rendben tarthatod az otthonod

Könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb házimunka? A Lidl legújabb akciójával ez most valóra válhat. Az áruházlánc praktikus és sokoldalú háztartási eszközöket kínál, amelyek megkönnyítik a mindennapi teendőket – ráadásul pénztárcabarát áron.

Kis Zoltán

A rendezett, tiszta otthon nemcsak esztétikai kérdés, hanem a mindennapi komfortérzetünket, sőt a közérzetünket is nagymértékben befolyásolja. Lakóhelyünk rendben tartása azonban sok időt és energiát emészthet fel, hacsak nincs kéznél néhány praktikus segítőtárs. Szerencsére ma már számos eszköz és megoldás áll rendelkezésre, amelyekkel egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tehetjük a házimunkát. Ezúttal a Lidl akcióinak hála válhat egyszerűbbé a takarítás. 

Lidl akciós kínálata
A Lidl praktikus és sokoldalú háztartási eszközöket kínál, amelyek megkönnyítik a mindennapi teendőket. Illusztráció: Shutterstock

Pénztárcabarát eszközök a Lidl polcain 

A környezetünk rendben tartása a Lidl szeptember 25-től induló ajánlataival már-már élvezet. Praktikus, többfunkciós háztartási eszközök, amelyek garantálják, hogy otthonunk rendezett legyen.

1. Bosch kettő az egyben akkus porszívó – 39 999 Ft 

Padlóporszívó levehető kéziporszívó-egységgel, mosható filterekkel és porzsák nélküli portartállyal felszerelve. Kettő teljesítményfokozat, amely a lítium-ion akkumulátor biztosít.

2. Tronic párátlanító – 39 999 Ft 

Magas párátlanító teljesítmény, amelynek köszönhetően akár tíz liter vizet is képes begyűjteni 24 óra leforgása alatt. Az eszköz cserélhető és mosható szűrővel felszerelt, amely két programon üzemeltethető: célzott párátlanítás és szárítás funkciókkal is alkalmazható. Kivehető víztartály, ürítésre figyelmeztető jelzőrendszer és túlfolyás elleni védelem.

3. Livarno home ülőpad – 7 999 Ft 

Stabil szövetbevonattal, belső tárolóhellyel felszerelt praktikus ülőpad, amely elnyeli a rendetlenséget.

