Ágvágó, lombszívó, láncfűrész – a Lidl őrületes akcióval csábítja a vásárlókat
Őszi kertészkedés könnyedén? A Lidl legújabb akciós kínálatában olyan praktikus kertészeti eszközöket találunk, amelyekkel a kerti munka nemcsak gyorsabb, hanem élvezetesebb is lesz.
A kert gondozása nemcsak tavasszal és nyáron fontos – ősszel is bőven akad tennivaló, legyen szó lombgyűjtésről, ültetésről vagy a kerti szerszámok rendbetételéről. A Lidl hétfői akciója éppen ehhez kínál segítséget: kéziszerszámok, elektromos eszközök és praktikus kiegészítők sorakoznak a polcokon, amelyek megkönnyítik a munkát a kertben – ráadásul a minőség és a kedvező ár most is kéz a kézben jár. Nézzük, mely ajánlatokra érdemes lecsapni!
Pénztárcabarát kerti eszközök a Lidl polcain
A kertgondozás szerelmeseinek most különösen érdemes betérni az üzletekbe: hétfőtől a Lidl több népszerű Parkside szerszámot kínál akciósan, amelyekkel az őszi kerti munka szinte gyerekjáték.
1. Teleszkópos ágvágó – 4 499 Ft
Precíziós csiszolású acél vágópengével és minőségi tapadásgátló bevonattal. A teleszkópos nyélnek köszönhetően öt különböző pozícióba állítható.
2. Kerti aprítógép – 32 999 Ft
Erős motorral és nagy forgatónyomatékkal rendelkezik. A két kiváló minőségű acélkésnek köszönhetően akár 40 mm vastagságú ágak aprítására is alkalmas.
3. Komposztáló – 9 999 Ft
Időjárásálló, robusztus műanyagból készült, akár 480 liter hulladék befogadására is alkalmas, amelyből környezetbarát humusz készíthető.
4. Elektromos lombszívó – 15 999 Ft
Három az egyben eszköz: erős fújásra, lombszívásra és aprításra is alkalmas. Nagy méretű szívónyílással és magas szívóteljesítménnyel.
5. Elektromos láncfűrész – 24 999 Ft
Nagy teljesítményű motorral felszerelve, automatikus láncolajozó rendszerrel kiegészítve.
