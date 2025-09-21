szeptember 21., vasárnap

Ágvágó, lombszívó, láncfűrész – a Lidl őrületes akcióval csábítja a vásárlókat

Címkék#szerszámok#Lidl#akció#kertészkedés

Őszi kertészkedés könnyedén? A Lidl legújabb akciós kínálatában olyan praktikus kertészeti eszközöket találunk, amelyekkel a kerti munka nemcsak gyorsabb, hanem élvezetesebb is lesz.

Kis Zoltán

A kert gondozása nemcsak tavasszal és nyáron fontos – ősszel is bőven akad tennivaló, legyen szó lombgyűjtésről, ültetésről vagy a kerti szerszámok rendbetételéről. A Lidl hétfői akciója éppen ehhez kínál segítséget: kéziszerszámok, elektromos eszközök és praktikus kiegészítők sorakoznak a polcokon, amelyek megkönnyítik a munkát a kertben – ráadásul a minőség és a kedvező ár most is kéz a kézben jár. Nézzük, mely ajánlatokra érdemes lecsapni!

Lidl
A kertgondozás szerelmeseinek most különösen érdemes betérni a Lidl üzleteibe, hiszen hétfőtől több népszerű Parkside szerszám is akciós. Illusztráció: MW

Pénztárcabarát kerti eszközök a Lidl polcain

A kertgondozás szerelmeseinek most különösen érdemes betérni az üzletekbe: hétfőtől a Lidl több népszerű Parkside szerszámot kínál akciósan, amelyekkel az őszi kerti munka szinte gyerekjáték.

1. Teleszkópos ágvágó – 4 499 Ft

Precíziós csiszolású acél vágópengével és minőségi tapadásgátló bevonattal. A teleszkópos nyélnek köszönhetően öt különböző pozícióba állítható.

2. Kerti aprítógép – 32 999 Ft

Erős motorral és nagy forgatónyomatékkal rendelkezik. A két kiváló minőségű acélkésnek köszönhetően akár 40 mm vastagságú ágak aprítására is alkalmas.

3. Komposztáló – 9 999 Ft

Időjárásálló, robusztus műanyagból készült, akár 480 liter hulladék befogadására is alkalmas, amelyből környezetbarát humusz készíthető.

4. Elektromos lombszívó – 15 999 Ft

Három az egyben eszköz: erős fújásra, lombszívásra és aprításra is alkalmas. Nagy méretű szívónyílással és magas szívóteljesítménnyel.

5. Elektromos láncfűrész – 24 999 Ft

Nagy teljesítményű motorral felszerelve, automatikus láncolajozó rendszerrel kiegészítve.

 

