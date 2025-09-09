A Lidl most olyan újdonságot kínál, ami ritkán fordul elő

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, minden szülő igyekszik úgy felöltöztetni a gyermekét, hogy ne fázzon, de azért kényelmesen is tudjon mozogni, akár játék közben is. Ehhez nyújt alternatívát a Lidl új terméket, ami már a héten megtalálható a polcokon.

Ritka kincs kapható a Lidlben. Fotó: Shutterstock

Meleg, biztonságos és környezetbarát megoldást kínál a hideg napokra a Lidl

A Lidl szeptember 11-től dobja polcokra a Lupilu softshell overállt, amely pont ennek a célnak felel meg, mivel háromrétegű anyagból készült, szélálló és légáteresztő. Belül polárbéléssel rendelkezik, így jó melegen tart. Az overállon vannak fényvisszaverő részek is, ami hasznos lehet rosszabb látási viszonyok esetén. A Mindmegette azt írja, hogy a Bionic-Finish Eco környezetbarát bevonat vízlepergető tulajdonságot biztosít, fluorvegyületek nélkül – így a ruha nemcsak praktikus, de fenntarthatóbb választás is.

Egyszerű tisztítás, hosszú élettartam

Az overál nem csak meleg, de praktikus is. Ha egy kicsit koszos lesz, elég nedves ruhával áttörölni, nagyobb mosásnál pedig kímélő programon, 30 fokon lehet tisztítani. Fehérítőt nem szabad használni, és szárítógép helyett érdemes inkább kiterítve, levegőn szárítani. Így sokáig megőrzi a vízlepergető rétegét és a minőségét is.

Megfizethető ár, praktikus választás

A Lidl több méretben kínálja, 74-től egészen 128-ig, így a kisebbeknek és az ovisoknak is jó választás lehet. Az ára 4 999 forint, ami elég baráti egy ilyen meleg és strapabíró ruhadarabért. Összességében egy praktikus, könnyen kezelhető overálról van szó, ami megkönnyíti a szülők dolgát, ha a gyerekekkel a szabadba indulnak.