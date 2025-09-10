Egymilliárdba kerül Szeged legdrágább luxusingatlana

Néhány nappal ezelőtt vettük sorba Csongrád-Csanád vármegye legdrágább lakásait, házait az Ingatlanbazáron található hirdetések alapján. Az akkori adatok szerint a legdrágább luxusingatlan szegedi volt, 600 millió forinttal, 302 négyzetméterrel és 4 szobával, 45 oldalt böngésztünk át.

9 szobás luxusingatlan 750 millióért. Fotó: Ingatlanbazár

750 milliós luxusingatlan

Most újból ellenőriztük, hogy a sorrend még aktuális-e, vagy módosítani, frissíteni kell rajta. Utóbbi jött be. Az oldalakon találtunk egy 374 négyzetméteres 9 szobás ingatlant, amiért 750 millió forintot szeretne kapni az eladó. Érdekesség, hogy a hirdetés többször is szerepel az oldalon, és az egyik ingatlaniroda hirdetésében 8, a másikéban 9 szobás a „kéró”, illetve a Szél és a Jósika utcában is megtalálható.

Egymilliárdos luxusház Szegeden, 10 szobával

De ez sem volt elég a virtuális első helyhez! Ugyanis 1000 millió, vagyis 1 milliárd forintért exkluzív ház is eladó Szegeden.

Egymilliárd forintért kínálnak luxusingatlant Szegeden, 10 szobával. Fotó: Ingatlanbazár

Mit kapunk ezért?

A hirdetés szerint 500 négyzetméteren tíz szoba sorakozik, vagyis helyhiányban aligha szenvedne az új tulajdonos. A matek gyorsan kijön: egy négyzetméter itt kétmillió forintba kerül. Ennyi pénzből kisebb településeken komplett utcát is felvásárolhatnánk, Szegeden viszont egyetlen luxusingatlant kapunk érte.