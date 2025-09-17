szeptember 17., szerda

Beruházás

1 órája

Már megint építkeznek a makói ipari parkban – kiderült, mi készül valójában

Címkék#Építési és Közlekedési Minisztérium#Makói Ipari Park#építkezés#beruházás

Nem messze az új kínai üzemtől az egyik területen munkagépek dolgoznak, a város pedig azt találgatja, milyen beruházás indult. Utánajártunk, mi történik a makói ipari parkban.

Szabó Imre

Munkagépek dolgoznak a makói ipari park egyik nagyobb méretű területén. Valamilyen építkezés előkészítése zajlik – jelezte több olvasónk nemrégiben. Ahogyan ilyenkor történni szokott, a munkálatokkal kapcsolatban a makói témájú közösségi oldalakon, csoportokban elindult a találgatás is. A legvadabb elképzelés szerint akkumulátorgyár épül. Ehhez persze a terület kicsi lenne – állapítottuk meg, amikor a helyszínen járva meggyőződtünk arról, tényleg történik valami, egyébként az új kínai gyártól nem messze. Amikor ott jártunk, közel tucatnyi földmunkagépet és teherautót láttunk. A városházán érdeklődtünk: mi történik az ipari parkban?

makói ipari park, építkezés
A makói ipari parkban nagy erőkkel folyik a munka. Fotó: Szabó Imre


5,8 milliárdos fejlesztés része a makói ipari parkban zajló beruházás

Mint kiderült, nem új üzem készül megtelepedni, hanem az az infrastruktúra-fejlesztés folytatódik, amiről korábban többször írtunk már. Emlékezetes: az Építési és Közlekedési Minisztérium közvetítésével erre a célra 5,8 milliárdos kormányzati támogatás érkezett a Maros-parti városba.

– Ennek kapcsán már több fejlesztés megvalósult, többek között a gáz-, az ivóvíz- , illetve a szennyvízhálózat esetében. Jelenleg az elektromos kapacitás bővítésének II. üteme zajlik – olvasható a lapunkhoz küldött tájékoztatóban. Megtudtuk, az építtető az MVM Démász Áramhálózati Kft., és a cég egy új elektromos alállomás kiépítését végzi az érintett területén. A szolgáltató tájékoztatása szerint a beruházás lezárása 2026. utolsó negyedévében várható. 

 

