Nagy változás a vásárhelyi vonalon: mostantól ennyivel száguld a vonat Hódmezővásárhely és Orosháza között

Száz vasúti szakember dolgozott heteken keresztül a MÁV Szeged-Békéscsaba közötti 135-ös vasútvonalának Hódmezővásárhely és Orosháza közötti szakaszán, ahol most már 80-nal zakatolhatnak a vonatok.

Székkutason, a kardoskúti elágazásnál lévő vasúti átjáróban simább lett az áthaladás. Fotó: Kovács Erika

Két hónap alatt készült el, teljes vágányzár mellett dolgoztak

Hódmezővásárhely és Orosháza közötti 19 kilométeres vasúti pályaszakaszt, teljes vágányzár mellett, mintegy két hónap alatt újították fel. A szakemberek úgynevezett hézagnélküli vágányt alakítottak ki, 14 kilométeren a síneket is kicserélték. Elhelyeztek 90 darab 120 méteres hosszúsínt, 3800 régi fa talpfát pedig vasbetonaljra cseréltek. Összesen 3100 tonna zúzott követ is felhasználtak – adta hírül az MTI.

Megszüntették a sebességkorlátozást

A fejlesztésnek köszönhetően megszüntethették a sebességkorlátozásokat, így a vonatok Hódmezővásárhely és Orosháza között most már 80 kilométer/órás sebességgel haladhatnak.

Orosházán 15 centiméterrel megemelték a peront is, hogy könnyebb legyen a fel- és leszállás a vonatokra. A Békés vármegyei városban és Székkutason, a Kardoskút felé vezető vasúti átjárókat is felújították, így azokon „simább” lett az áthaladás.

MÁV: 10 vonatból 9 tartja a menetrendet Hódmezővásárhely és Orosháza között

A MÁV már évek óta tervezte a beruházást, ami most megvalósulhatott. Az átadón elhangzott, eddig 80 százalék körüli menetrendszerűséget tudtak produkálni, amely a beruházás révén 90 százalék fölé emelkedett, azaz 10 vonatból átlagosan 9 tudja tartani a menetrendjét.

A fejlesztéshez szükséges 1,2 milliárd forintot a MÁV saját forrásból biztosította. A beruházáson mintegy száz vasúti szakember dolgozott.