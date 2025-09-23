48 perce
Hétköznapi gyümölcs vagy luxuscikk? Kilőtt a meggy ára, egy üzletben mégis jóval olcsóbb a többinél
Aki mostanában rákíván a házi meggyes pitére, talán érdemes tovább lapoznia a receptkönyvben. A meggy ára ugyanis az egekben van. A piacról régen eltűnt, az üzletek polcai pedig vagy üresek, vagy aranyáron kínálják a befőttet és a fagyasztott meggyet is. Négy szegedi boltban jártam utána, hol mennyiért adják. Mutatjuk, hol kapható a legolcsóbb meggy jelenleg.
Nagyon úgy tűnik, már-már luxuscikké vált a meggy. Aki mostanában házi meggyes pitére vágyik, annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha nincs otthon alapanyag. Mivel a szezonja már régen lecsengett, a piacon már nem lehet hozzájutni, a bolti kínálattól pedig leesett az állam. Négy nagy szegedi üzletet jártam be, aminek eredménye felettébb kiábrándító volt: egyikben egyáltalán nem találtam, a másik háromban egekbe szökött a meggy ára. Az egyik boltban mégis jelentősen olcsóbb volt a másik kettőnél.
Sokkoló a meggy ára: van, ahol ötezer forint fölött adják kilóját
A Penny polcain se meggy befőttet, se fagyasztott meggyet nem találtam. Az Aldiban a 350 gramm töltőtömegű, magozott meggybefőtt ára 1599 forint, ami kilónként 4569 forintos árat jelent. Mirelit gyümölcs itt sem volt. A Lidlben ugyanekkora kiszerelésű meggybefőttért 1799 forintot kérnek, azaz ott 5140 forint a kilóár. Itt legalább volt mirelit meggy is: a 450 grammos csomag 1799 forintba kerül, így kilónként 3998 forintot kell fizetni a fagyasztott meggyért.
A legolcsóbb meggyet végül a Tescóban találtam: a 350 grammos meggybefőtt ára ott 1299 forint, azaz 3711 forintos kilóárral számolhatunk. Mirelit viszont itt sem volt.
Ezért fizetünk most aranyárat a meggyért
Nemcsak a hazai meggytermés volt tragikusan gyenge idén, szinte egész Európában súlyos károkat okozott a tavaszi fagy. Magyarországon főleg a korai fajták szenvedték meg az időjárást, a teljes termés mennyisége pedig a becslések szerint a 30 ezer tonnát sem érte el, ami még a tavalyi, szintén gyenge évhez képest is visszalépés.
A rövid szezon és a szűk feldolgozási idő tovább fokozta a bajt. A piacon így óriási túlkereslet alakult ki. Kevés volt a friss gyümölcs, alacsonyak a készletek, itthon és külföldön is rekordmagasra szöktek az árak. A drága meggybefőtt és mirelit gyakorlatilag luxuscikké vált, és ki tudja, lesz-e még olcsóbb?
Izomlázra, stresszre, emésztésre: igazi szupersztár a gyümölcsök között
Ám nem csoda, hogy sokan még így is keresik, hiszen a meggy nemcsak finom, de igazi szupersztár a gyümölcsök között.
Antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő hatóanyagokban gazdag, jót tesz a szívnek, az emésztésnek és az alvásnak is. A meggy jótékony hatásai között azt is fontos megemlíteni, hogy a benne található melatonin segíthet a pihentető alvásban, C-vitamin tartalma pedig támogatja az immunrendszert.
Sportolók körében különösen kedvelt, mert csökkentheti az izomlázat és gyorsíthatja a regenerációt. Nem utolsó sorban alacsony kalóriatartalmú, de magas rosttartalmú gyümölcsről van szó, így a diétázók is bátran fogyaszthatják. Persze, ha meg tudják fizetni.
Összefoglalva tehát jelenleg a szegedi boltok közül a Tescóban a legbarátságosabb az ár, de ott is gyorsan fogy a készlet. Tegnap délutánra a Napfény Tescóban az egyik polc már teljesen üres volt, egy másikról azonban magam is bespájzoltam két üveggel.
