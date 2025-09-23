szeptember 23., kedd

Tekla névnap

31°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

48 perce

Hétköznapi gyümölcs vagy luxuscikk? Kilőtt a meggy ára, egy üzletben mégis jóval olcsóbb a többinél

Címkék#Lidl#Tesco#Aldi#Penny Market#árak#meggy

Aki mostanában rákíván a házi meggyes pitére, talán érdemes tovább lapoznia a receptkönyvben. A meggy ára ugyanis az egekben van. A piacról régen eltűnt, az üzletek polcai pedig vagy üresek, vagy aranyáron kínálják a befőttet és a fagyasztott meggyet is. Négy szegedi boltban jártam utána, hol mennyiért adják. Mutatjuk, hol kapható a legolcsóbb meggy jelenleg.

Delmagyar.hu

Nagyon úgy tűnik, már-már luxuscikké vált a meggy. Aki mostanában házi meggyes pitére vágyik, annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha nincs otthon alapanyag. Mivel a szezonja már régen lecsengett, a piacon már nem lehet hozzájutni, a bolti kínálattól pedig leesett az állam. Négy nagy szegedi üzletet jártam be, aminek eredménye felettébb kiábrándító volt: egyikben egyáltalán nem találtam, a másik háromban egekbe szökött a meggy ára. Az egyik boltban mégis jelentősen olcsóbb volt a másik kettőnél. 

Durva a meggy ára.
Hétköznapi gyümölcs vagy luxuscikk? A meggy ára az egekbe szökött, de megtaláltuk, hol a legolcsóbb. Illusztráció: Shutterstock

Sokkoló a meggy ára: van, ahol ötezer forint fölött adják kilóját

A Penny polcain se meggy befőttet, se fagyasztott meggyet nem találtam. Az Aldiban a 350 gramm töltőtömegű, magozott meggybefőtt ára 1599 forint, ami kilónként 4569 forintos árat jelent. Mirelit gyümölcs itt sem volt. A Lidlben ugyanekkora kiszerelésű meggybefőttért 1799 forintot kérnek, azaz ott 5140 forint a kilóár. Itt legalább volt mirelit meggy is: a 450 grammos csomag 1799 forintba kerül, így kilónként 3998 forintot kell fizetni a fagyasztott meggyért.

A legolcsóbb meggyet végül a Tescóban találtam: a 350 grammos meggybefőtt ára ott 1299 forint, azaz 3711 forintos kilóárral számolhatunk. Mirelit viszont itt sem volt. 

Ezért fizetünk most aranyárat a meggyért

Nemcsak a hazai meggytermés volt tragikusan gyenge idén, szinte egész Európában súlyos károkat okozott a tavaszi fagy. Magyarországon főleg a korai fajták szenvedték meg az időjárást, a teljes termés mennyisége pedig a becslések szerint a 30 ezer tonnát sem érte el, ami még a tavalyi, szintén gyenge évhez képest is visszalépés. 

A rövid szezon és a szűk feldolgozási idő tovább fokozta a bajt. A piacon így óriási túlkereslet alakult ki. Kevés volt a friss gyümölcs, alacsonyak a készletek, itthon és külföldön is rekordmagasra szöktek az árak. A drága meggybefőtt és mirelit gyakorlatilag luxuscikké vált, és ki tudja, lesz-e még olcsóbb?

Izomlázra, stresszre, emésztésre: igazi szupersztár a gyümölcsök között

Ám nem csoda, hogy sokan még így is keresik, hiszen a meggy nemcsak finom, de igazi szupersztár a gyümölcsök között. 

Antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő hatóanyagokban gazdag, jót tesz a szívnek, az emésztésnek és az alvásnak is. A meggy jótékony hatásai között azt is fontos megemlíteni, hogy a benne található melatonin segíthet a pihentető alvásban, C-vitamin tartalma pedig támogatja az immunrendszert.

Sportolók körében különösen kedvelt, mert csökkentheti az izomlázat és gyorsíthatja a regenerációt. Nem utolsó sorban alacsony kalóriatartalmú, de magas rosttartalmú gyümölcsről van szó, így a diétázók is bátran fogyaszthatják. Persze, ha meg tudják fizetni. 

Összefoglalva tehát jelenleg a szegedi boltok közül a Tescóban a legbarátságosabb az ár, de ott is gyorsan fogy a készlet. Tegnap délutánra a Napfény Tescóban az egyik polc már teljesen üres volt, egy másikról azonban magam is bespájzoltam két üveggel. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu