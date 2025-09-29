szeptember 29., hétfő

Akció

3 órája

Hatvanezret is érhet a nyugdíjas utalvány az ALDI-ban

Címkék#Aldi Magyarország#nyugdíjas#árcsökkenés

Hatvanezer forintot is érhet a harmincezres utalvány az ALDI-nál, újabb tartós árcsökkentések az áruháznál. A nyugdíjas utalvány így nagyobb vásárlóértékkel bír.

Delmagyar.hu

Az ALDI Magyarország újabb kedvezményekkel segít a vásárlóknak, és külön figyelmet fordítanak a nyugdíjasokra. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány az ALDI-ban akár megduplázható, miközben az áruházlánc hat héten belül immár második tartós árcsökkentését indítja el. Szeptember 24-től a friss húsok és tejtermékek ára csökkent, így a kuponokkal együtt 45%-os kedvezmény is elérhető. A nyugdíjas utalvány is fókuszban van. 

nyugdíjas utalvány
A nyugdíjas utalvány az ALDI áruházakban többet érhet. Fotó: MW

Nyugdíjas utalvány

Az ALDI újabb intézkedéssel növeli a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, egyúttal tartósan csökkentette mintegy 40 kedvelt friss hús és tejtermék árát. Az árcsökkentés olyan sajtokat érint, mint a trappista, gouda, edami, mozzarella és tilsiter, továbbá a különböző zsírtartalmú tejek, vajak, joghurtok, ayran és kefir ára is mérséklődött. Az alacsonyabb árak szeptember 24-től érvényesek. Ugyancsak csökkent számos kedvelt friss hús ára is, míg több termék – például a 1,5 százalékos laktózmentes UHT tej, vagy a Húsmester Levesmix – ára 2022 óta nem volt ilyen alacsony.

Az áruházlánc szeretné a lehető legnagyobb támogatást nyújtani vásárlóinak, legyen szó a nyugdíjasokról, a családokról vagy a diákokról. A szeptember 1-jétől aktuális akcióban, ha a vevő – részben vagy egészben – nyugdíjas utalvánnyal fizet és eléri a 8 ezer forintot, egy ezer forintos ALDI-kupont kap, amely a következő vásárlásnál bármilyen termékre beváltható. Ezen felül mindenki igénybe veheti az ALDI applikációban a 2 ezres online kupont, ha kosarának tartalma meghaladja a 15 ezer forintot.

Összevonható kedvezmények

A vevők összevonhatják a kedvezményeket, így ha 15 ezer forint feletti végösszegért vásárolnak, akkor a nyugdíjas utalvány felhasználása után járó ezer forintos ALDI-kupont is megkapják, és a kétezres online kupont is felhasználhatják egyszerre, így összességében akár 20%-os összevont kedvezményben részesülhetnek. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke 60 ezer forintra is nőhet azoknak, akik minden címletet egyenként az ALDI-ban váltanak be és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.

Kuponok

Az ALDI azokra is gondol, akik még nem kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványukat, ezért pénztárosai még tovább, a korábban meghirdetett október 31-e helyett november 30-ig adnak ezer forintos kuponokat a 8 ezer forintot elérő vásárlásoknál felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalványok után. Az ezer forintos ALDI nyugdíjas kuponokat is tovább, hosszabb ideig használhatják fel az érintettek: 2025. december 31-e helyett 2026. január 31-ig. A kuponok bármilyen termékre, például ruházatra vagy játékokra is érvényesek, így a karácsonyi készülődésben is komoly segítséget jelenthetnek.

 

