Szegedi szakértő elárulta miért bukhat el sok igénylés az Otthon Start programban

Lassan egy hónapja, hogy elindult a kormány új otthonteremtési programja, az Otthon Start. A 3 százalékos hitelkonstrukció az eddigi legkedvezőbb lehetőség a lakásvásárlók számára. Ám több olyan apróság is van, amely miatt pillanatok alatt odaveszhet a támogatás, elúszhat a hitelre való jogosultság. Egy szegedi hitelszakértő segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb buktatókat.

Az Otthon Start program részleteiben könnyű elveszni, és könnyű figyelmen kívül hagyni a legfontosabb szabályokat. Fotó: Shutterstock

Az Otthon Start program leggyakoribb buktatói

Az egyik legfontosabb feltétel a 2 éves, folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszony (TB). Ha az igénylő munkahelyet váltott és közben 30 napnál hosszabb idő telt el, az már kizáró ok lehet a hitelbírálat során. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik külföldről költöztek haza, de nem időben jelentkeztek be a magyar TB-rendszerbe - mesélte Urbán Mihály szegedi hitelszakértő.

Urbán Mihály szerint a másik kritikus pont a köztartozás. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a NAV-nál fennálló tartozást minden esetben ellenőrzik. Ha a tartozásmentességről valótlanul nyilatkoznak, és ez utólag kiderül, a támogatást vissza kell fizetni. Nem mindegy az sem, milyen lakást vagy házat szeretne vásárolni az igénylő. Az ingatlannak minden esetben lakhatásra alkalmasnak kell lennie, és meg kell felelnie a jogszabályban rögzített komfortfokozatnak. Az értékbecslők a CSOK Plusznál is ugyanolyan szigorúan vizsgálják ezeket a szempontokat, mint a korábbi támogatásoknál.

A szakértő hozzátette: érdemes alaposan átnézni a meglévő tulajdoni lapokat is. Nem mindegy, kinek van már lakástulajdona, ki adott el korábban ingatlant, és a házaspárok esetében is fontos, hogy a tulajdoni viszonyok megfeleljenek az előírásoknak.

Folyamatos az érdeklődés, de csökken a kínálat

Urbán Mihály tapasztalatai szerint bár az Otthon Start iránt folyamatosan nő a kereslet, a kínálati oldal egyelőre nem tud lépést tartani. Az érdeklődés már nemcsak a nagyvárosokra, hanem a kisebb településekre is kiterjed. Családi házakra és lakásokra egyaránt nagy a kereslet. Az albérletben élők inkább a törlesztőrészletet fizetnék, úgy látják, hogy érdemesebb saját ingatlanba fektetni.