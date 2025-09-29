2 órája
Szegedi szakértő elárulta miért bukhat el sok igénylés az Otthon Start programban
Lassan egy hónapja indult, de még mindig töretlen az érdeklődés iránta. Az Otthon Start program rendkívül kedvező, egy szegedi hitelszakértő szerint azonban apró hibák miatt könnyen elúszhat a támogatás. Mutatjuk, mire kell a legjobban odafigyelni.
Fotó: SeventyFour
Lassan egy hónapja, hogy elindult a kormány új otthonteremtési programja, az Otthon Start. A 3 százalékos hitelkonstrukció az eddigi legkedvezőbb lehetőség a lakásvásárlók számára. Ám több olyan apróság is van, amely miatt pillanatok alatt odaveszhet a támogatás, elúszhat a hitelre való jogosultság. Egy szegedi hitelszakértő segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb buktatókat.
Az Otthon Start program leggyakoribb buktatói
Az egyik legfontosabb feltétel a 2 éves, folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszony (TB). Ha az igénylő munkahelyet váltott és közben 30 napnál hosszabb idő telt el, az már kizáró ok lehet a hitelbírálat során. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik külföldről költöztek haza, de nem időben jelentkeztek be a magyar TB-rendszerbe - mesélte Urbán Mihály szegedi hitelszakértő.
Urbán Mihály szerint a másik kritikus pont a köztartozás. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a NAV-nál fennálló tartozást minden esetben ellenőrzik. Ha a tartozásmentességről valótlanul nyilatkoznak, és ez utólag kiderül, a támogatást vissza kell fizetni. Nem mindegy az sem, milyen lakást vagy házat szeretne vásárolni az igénylő. Az ingatlannak minden esetben lakhatásra alkalmasnak kell lennie, és meg kell felelnie a jogszabályban rögzített komfortfokozatnak. Az értékbecslők a CSOK Plusznál is ugyanolyan szigorúan vizsgálják ezeket a szempontokat, mint a korábbi támogatásoknál.
A szakértő hozzátette: érdemes alaposan átnézni a meglévő tulajdoni lapokat is. Nem mindegy, kinek van már lakástulajdona, ki adott el korábban ingatlant, és a házaspárok esetében is fontos, hogy a tulajdoni viszonyok megfeleljenek az előírásoknak.
Folyamatos az érdeklődés, de csökken a kínálat
Urbán Mihály tapasztalatai szerint bár az Otthon Start iránt folyamatosan nő a kereslet, a kínálati oldal egyelőre nem tud lépést tartani. Az érdeklődés már nemcsak a nagyvárosokra, hanem a kisebb településekre is kiterjed. Családi házakra és lakásokra egyaránt nagy a kereslet. Az albérletben élők inkább a törlesztőrészletet fizetnék, úgy látják, hogy érdemesebb saját ingatlanba fektetni.
A hitelszakértő lapunknak elárulta, hogy nemrég újabb réteg is megjelent az Otthon Start igénylői között: már az egyedülállók is beadják kérelmüket. Szerinte a bankok közötti verseny is erősödik, egyre több jóváírási akcióval találkozhatnak az ügyfelek, így a hitelfelvételhez kapcsolódó kedvezmények között is érdemes körülnézni.
