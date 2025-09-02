38 perce
Otthon Start: apró betűkön múlhat több millió forint sorsa
Akár 3 százalék alatti kamattal is elérhető az Otthon Start Program, több bank pedig százezres jóváírásokkal csábítja az ügyfeleket. Szakértő szerint azonban nem szabad csak ezek alapján dönteni – elárulta, miért.
Szeptember elseje nem csak az iskolások számára volt különleges nap, hanem azoknak is, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni. Elindult ugyanis az Otthon Start Program, melyben 3 százalékos hitelt kaphatnak azok, akik megfelelnek a feltételeknek. Ahogyan az várható volt, a pénzintézetek az utolsó pillanatig kivártak és hétfő hajnalra véglegesítették feltételeiket. Ekkor derült tehát ki, pontosan melyik bank milyen kedvezményeket ad ügyfeleinek. A legtöbben pedig pont erre vártak, hiszen egy akár 25 éves futamidejű hitelnél szemmel jól látható spórolást is jelenthet, ha valaki megkeresi a legjobb ajánlatot. Hétfő reggel tehát csak azok rohamozták meg a bankokat, akik már előre, látatlanban eldöntötték, hol szeretnék igényelni az OSP-t, és előre beszerezték a szükséges dokumentumokat. Ezzel azonban akár több százezer forintot is veszíthettek.
Két banknál is 3 százalék alatt van a kamat
Két bank például a 3 százaléknál is alacsonyabb kamattal kínálja a hitelt. A Gránit Banknál 2,85, a CIB-nél 2,95 százalékos a kamat. A teljes hiteldíjmutató (THM) a CIB-nél 3,04 százalék, a Gránitnál 2,95 százalék. Emellett különböző készpénzes jóváírásokat is adnak a bankok, de csak szigorú feltételek teljesülése esetén. A CIB és a Gránit Bank 200 ezer forintot, az Erste 280 ezret, a Raiffeisen 100 ezret, az MBH pedig 100 ezer forintos MOL-vásárlási utalványt kínál. Az OTP készpénzt nem ad, de már 177 ezer forintos jövedelemtől folyósíthatja az OSP-t.
Ha mindezeket a kedvezményeket figyelembe vesszük, akár 1,4 millió forintos előnyt is jelenthet a legjobb ajánlat kiválasztása. Az OVB Magyarország legsikeresebb hitelspecialistája, Szarvas Norbert azonban arra figyelmeztet: nagy hiba oda szerződni, ahol elsőre a legjobbnak tűnik az ajánlat – érdemes ugyanis a számok mögé is nézni.
Az Otthon Start esetében nem elég csak a kedvezményeket nézni
– A legjobb kamat egy 50 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetében havi 3882 forint előnyt jelent. Emellett azonban számos más szempontot is érdemes figyelembe venni. Számít például az ügyintézés gyorsasága, minősége, illetve a bank termékpalettája. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a hitel évtizedekre a pénzintézethez köti az ügyfelet. Ha később más hitelre is szükség lesz, azt is csak ott tudja majd felvenni – mondta Szarvas Norbert.
Hozzátette: csak a százezres jóváírások alapján sem érdemes választani, hiszen például egy kötelezően előírt bankszámla vagy lakásbiztosítás esetén kizárhatjuk magunkat az olcsóbb vagy jobb konstrukciókból.
– Ma már vannak nulla forintos bankszámlák, amelyek évente több tízezer forintos megtakarítást jelenthetnek az ügyfeleknek. A lakásbiztosításoknál pedig nem mindig a legolcsóbb a legjobb: ha kárkifizetésre van szükség, nem mindegy, melyik társaság hogyan teljesít – hívta fel a figyelmet a szakember. Összességében azt javasolta: senki ne kövesse el azt a hibát, hogy saját kútfőből oda megy, ahol a legszebb a kamat, miközben más szempontot nem mérlegel. Érdemes független pénzügyi tanácsadó segítségét kérni a stratégiai döntésekhez.
