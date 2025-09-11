1 órája
Szegeden már tömegek élnek a 3 százalékos Otthon Start hitellehetőséggel
Tömegeket mozgatott meg. Kicsivel több mint egy hete indult az Otthon Start program Szegeden, és már most érezhető hatása van az ingatlanpiacon. Folyamatosan nyújtják be hitelkérelmeiket, a kedvező, 3 százalékos konstrukcióval jelentős megtakarítást érhetnek el a fiatalok.
Kicsivel több mint egy hete indult az Otthon Start program. Az ingatlanpiacon már megtette a hatását, de a lakosságot is megmozgatta Szegeden. Tömegek adják be hitelkérelmeiket, a bankok alig győzik az ügyintézést. Egy szegedi hitelszakértőt kérdeztünk az első hét tapasztalatairól.
Nagy az érdeklődés az Otthon Start program iránt Szegeden
Az Otthon Start program továbbra is nagy érdeklődésre tart számot Szegeden, a banki tapasztalatok szerint folyamatosan érkeznek a kérelmek. Urbán Mihály szegedi hitelszakértő lapunknak elmondta, naponta érkeznek a leendő ingatlantulajdonosok hozzá, hogy igényeljék a 3 százalékos hitelkonstrukciót. Van, akinek már el is fogadták beadványát. Ebből látszik, hogy az Otthon Start iránti érdeklődés egyértelműen nő. Az már látszik, hogy a program legnagyobb nyertesei a szegedi panellakások. A maximálisan igényelhető 50 millió forintos ársávba legtöbb esetben a panellakások férnek bele Szegeden.
Így lehet még kedvezőbb a hitelkonstrukció
A fix 3 százalékos hitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.
- Már egy lakás-takarékpénztár (LTP) is jelentős megtakarítást eredményezhet: a futamidő végére akár több millió forinttal kevesebb visszafizetendő összeggel lehet számolni. A money.hu szakértőinek számítása szerint egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél már több mint 5 millióval kell kevesebbet visszafizetni, ha a törlesztő különbözetet 8 évig lakástakarék-megtakarításra fordítjuk.
- Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet a havi terhekbe, hiszen ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2025-ben kb. 43 620 Ft) lakáshitel-törlesztésre fordítható, amely után az állam az összes befizetés húsz százalékát (maximum 150 000 Ft/év) adójóváírásként visszafizeti. Ha csak lakáscélra fordítjuk a pénzt, akkor tehát érdemes havonta kb. 36 350 forintot befizetni, amihez az állam hozzáteszi a további 20 százalékot szja-visszatérítés formájában. Mindezt az adós és akár az adóstárs is igénybe veheti, így megkétszerezve az erre fordítható támogatást.
- Több befektetési lehetőség kínálkozik a havonta megspórolt összeg gyarapítására, amelyet aztán a megfelelő időpontban előtörlesztésre is felhasználhatunk. A fix 3 százalékos hitelnél előnyös, hogy az előtörlesztési díj törvényileg korlátozott: maximum az előtörlesztett összeg egy százaléka lehet. Fontos azonban mérlegelni: ha egy befektetés biztosan 5-6 százalékos éves hozamot ígér, akkor pénzügyileg nem feltétlenül érdemes a háromszázalékos hitelt előtörleszteni.
- Állampapír-befektetéssel hosszú távon reálisan 3-5 százalék hozam, megtakarításos életbiztosítással akár hét százalék hozam is elérhető, így 25 év alatt akár milliók gyűlhetnek össze: 50 milliós hitelnél 27 millió forint gyűjthető úgy, ha mindig félretesszük az Otthon start és a piaci lakáshitel törlesztőjének különbözetét.
Gyermekbetegségek és a szeptemberi betegséghullám – szakértői tanácsok
Egyik irányítójára nem számíthat Michael Apelgren a BL-nyitófordulóban – íme a meccskeretek
Szegedi hírek
- Évtizedes szabálytalankodásnak vetettek véget a Toldy utcában, válaszolt az önkormányzat
- Kiderült, mi nyílik a Kárász utcai bezárt kávézó helyén
- Hatalmas segítséget kaptak a bajba jutott állatok, négymilliós támogatást nyert a szegedi menhely
- 140 éve csengettek be először a Kőrösyben, különleges ünnepséggel idézték fel az első tanítási napot – galériával
- Háborús állapotokra panaszkodnak az óvoda, iskola környékén, megnéztük, mitől forrnak az indulatok – videóval