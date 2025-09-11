szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

20°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Szegeden már tömegek élnek a 3 százalékos Otthon Start hitellehetőséggel

Címkék#Otthon Start Program#lakáshitel#Szeged#hitel

Tömegeket mozgatott meg. Kicsivel több mint egy hete indult az Otthon Start program Szegeden, és már most érezhető hatása van az ingatlanpiacon. Folyamatosan nyújtják be hitelkérelmeiket, a kedvező, 3 százalékos konstrukcióval jelentős megtakarítást érhetnek el a fiatalok.

Munkatársunktól

Kicsivel több mint egy hete indult az Otthon Start program. Az ingatlanpiacon már megtette a hatását, de a lakosságot is megmozgatta Szegeden. Tömegek adják be hitelkérelmeiket, a bankok alig győzik az ügyintézést. Egy szegedi hitelszakértőt kérdeztünk az első hét tapasztalatairól. 

Az Otthon Start Program Szegeden is népszerű.
Az Otthon Start program iránt nagy az érdeklődés Szegeden is. Illusztráció: Shutterstock

Nagy az érdeklődés az Otthon Start program iránt Szegeden 

Az Otthon Start program továbbra is nagy érdeklődésre tart számot Szegeden, a banki tapasztalatok szerint folyamatosan érkeznek a kérelmek. Urbán Mihály szegedi hitelszakértő lapunknak elmondta, naponta érkeznek a leendő ingatlantulajdonosok hozzá, hogy igényeljék a 3 százalékos hitelkonstrukciót. Van, akinek már el is fogadták beadványát. Ebből látszik, hogy az Otthon Start iránti érdeklődés egyértelműen nő. Az már látszik, hogy a program legnagyobb nyertesei a szegedi panellakások. A maximálisan igényelhető 50 millió forintos ársávba legtöbb esetben a panellakások férnek bele Szegeden. 

Így lehet még kedvezőbb a hitelkonstrukció

A fix 3 százalékos hitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.

  • Már egy lakás-takarékpénztár (LTP) is jelentős megtakarítást eredményezhet: a futamidő végére akár több millió forinttal kevesebb visszafizetendő összeggel lehet számolni. A money.hu szakértőinek számítása szerint egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél már több mint 5 millióval kell kevesebbet visszafizetni, ha a törlesztő különbözetet 8 évig lakástakarék-megtakarításra fordítjuk.
  • Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet a havi terhekbe, hiszen ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2025-ben kb. 43 620 Ft) lakáshitel-törlesztésre fordítható, amely után az állam az összes befizetés húsz százalékát (maximum 150 000 Ft/év) adójóváírásként visszafizeti. Ha csak lakáscélra fordítjuk a pénzt, akkor tehát érdemes havonta kb. 36 350 forintot befizetni, amihez az állam hozzáteszi a további 20 százalékot szja-visszatérítés formájában. Mindezt az adós és akár az adóstárs is igénybe veheti, így megkétszerezve az erre fordítható támogatást. 
  • Több befektetési lehetőség kínálkozik a havonta megspórolt összeg gyarapítására, amelyet aztán a megfelelő időpontban előtörlesztésre is felhasználhatunk. A fix 3 százalékos hitelnél előnyös, hogy az előtörlesztési díj törvényileg korlátozott: maximum az előtörlesztett összeg egy százaléka lehet. Fontos azonban mérlegelni: ha egy befektetés biztosan 5-6 százalékos éves hozamot ígér, akkor pénzügyileg nem feltétlenül érdemes a háromszázalékos hitelt előtörleszteni. 
  • Állampapír-befektetéssel hosszú távon reálisan 3-5 százalék hozam, megtakarításos életbiztosítással akár hét százalék hozam is elérhető, így 25 év alatt akár milliók gyűlhetnek össze: 50 milliós hitelnél 27 millió forint gyűjthető úgy, ha mindig félretesszük az Otthon start és a piaci lakáshitel törlesztőjének különbözetét.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu