Szegeden már tömegek élnek a 3 százalékos Otthon Start hitellehetőséggel

Kicsivel több mint egy hete indult az Otthon Start program. Az ingatlanpiacon már megtette a hatását, de a lakosságot is megmozgatta Szegeden. Tömegek adják be hitelkérelmeiket, a bankok alig győzik az ügyintézést. Egy szegedi hitelszakértőt kérdeztünk az első hét tapasztalatairól.

Az Otthon Start program iránt nagy az érdeklődés Szegeden is. Illusztráció: Shutterstock

Nagy az érdeklődés az Otthon Start program iránt Szegeden

Az Otthon Start program továbbra is nagy érdeklődésre tart számot Szegeden, a banki tapasztalatok szerint folyamatosan érkeznek a kérelmek. Urbán Mihály szegedi hitelszakértő lapunknak elmondta, naponta érkeznek a leendő ingatlantulajdonosok hozzá, hogy igényeljék a 3 százalékos hitelkonstrukciót. Van, akinek már el is fogadták beadványát. Ebből látszik, hogy az Otthon Start iránti érdeklődés egyértelműen nő. Az már látszik, hogy a program legnagyobb nyertesei a szegedi panellakások. A maximálisan igényelhető 50 millió forintos ársávba legtöbb esetben a panellakások férnek bele Szegeden.

Így lehet még kedvezőbb a hitelkonstrukció

A fix 3 százalékos hitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.