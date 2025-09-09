Három vidéki családi házat is vehet abból, amennyibe Szeged legdrágább panelje kerül

Egy hete indult az Otthon Start program, amelynek első hatásai már most érződnek a szegedi ingatlanpiacon. Az első tapasztalatok szerint a vásárlók elsősorban a 60 millió forint alatti lakásokra vadásznak, de az ennél drágább otthonok iránt szinte megszűnt a kereslet. Megtaláltuk azt a szegedi panellakást, aminek ára olyan magas, hogy még az kedvező Otthon Start programból sem futna rá. Mutatjuk, miért ennyi a Szent István téri panellakás.

Szegedi panellakás, amire önmagában még az Otthon Start sem elég. Fotó: Shutterstock

Bozsó Bence ingatlanközvetítő és a Limit Ingatlaniroda vezetője szerint a vevők nagy részét most az első lakásukat vásárló fiatalok, valamint azok a szülők teszik ki, akik gyermekeiknek keresnek saját otthont az egyetemi évek idejére. Az adásvételek többsége szinte alku nélkül történik, a jól árazott és a jó állapotú lakásokat szinte azonnal elviszik. Bozsó Bence úgy véli, hogy az 50 millió forintos hitelkeret most még inkább meghatározó szempont, emiatt a vásárlók döntő többsége ebbe a kategóriába próbál beleférni.

A legtöbb vásárlónak nagyjából 10 millió forint önerője van, ehhez vesznek fel még 40-50 millió forintnyi hitelt, a legtöbben ezt az összeget tudják megfizetni az Otthon Start programon keresztül

– fogalmazott.

A 18–35 év közötti lakásvásárlók körében egyébként eleve népszerűek a panellakások. Az elmúlt öt évben a fiatalok által megvásárolt lakóingatlanok közül a panelek Budapesten a tranzakciók 26, a vármegyeszékhelyeken 37 százalékát tették ki. Ez is azt mutatja, hogy a fiatalok tudatosan keresik a kedvezőbb belépési pontokat az ingatlanpiacon – ebben az Otthon Start program is jelentős segítséget nyújthat, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

A panellakások a legnagyobb nyertesek

A szegedi panellakások így a program legnagyobb nyertesei közé kerültek, a 40 millió forint körüli otthonokra hatalmas a kereslet. Ugyanakkor a drágább, nagyobb alapterületű belvárosi panelekért már nem kapkodnak a vevők. Így van ez a város legdrágább panellakásával is, ami egy Szent István téri, 80 négyzetméteres, jó állapotú erkélyes panel, de ára eléri a 76 millió forintot. A 76 millió forintos lakás megvásárlásához az Otthon Start program maximális, 50 milliós hitelkeretével számolva is 26 millió forint önerőre van szükség, amit kevesen tudnak előteremteni. Alternatív megoldásként a Babaváró kölcsön igénybevételével az önerő mértéke 16 millió forintra csökkenthető.

A Babaváró kölcsön egyik nagy előnye, hogy 0 százalékos, és akár önerőként is felhasználható. Ha valaki az Otthon Start programmal együtt veszi fel, akkor még kedvezőbb feltételekkel teremtheti meg a lakhatását

– mondta lapunknak Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző.