szeptember 9., kedd

Ádám névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horror áron kínálják

1 órája

Három vidéki családi házat is vehet abból, amennyibe Szeged legdrágább panelje kerül

Címkék#Otthon Start Program#Szeged#panellakás#ingatlan

Az Otthon Start program első hetében már az látszott, hogy a vásárlók elsősorban a megfizethető otthonokat keresik. Egy szegedi panellakás azonban minden tapasztalatot felülírhat. Ára jóval több, mint a maximálisan igénybe vehető hitelösszeg, így még a kedvező Otthon Start programmal is kihívás a legtöbb vevő számára.

Berecz Blanka

Egy hete indult az Otthon Start program, amelynek első hatásai már most érződnek a szegedi ingatlanpiacon. Az első tapasztalatok szerint a vásárlók elsősorban a 60 millió forint alatti lakásokra vadásznak, de az ennél drágább otthonok iránt szinte megszűnt a kereslet. Megtaláltuk azt a szegedi panellakást, aminek ára olyan magas, hogy még az kedvező Otthon Start programból sem futna rá. Mutatjuk, miért ennyi a Szent István téri panellakás. 

Drágulnak a szegedi panellakások.
Szegedi panellakás, amire önmagában még az Otthon Start sem elég. Fotó: Shutterstock

Szegedi panellakás, amire még önmagában a kedvező Otthon Start program sem elég

Bozsó Bence ingatlanközvetítő és a Limit Ingatlaniroda vezetője szerint a vevők nagy részét most az első lakásukat vásárló fiatalok, valamint azok a szülők teszik ki, akik gyermekeiknek keresnek saját otthont az egyetemi évek idejére. Az adásvételek többsége szinte alku nélkül történik, a jól árazott és a jó állapotú lakásokat szinte azonnal elviszik. Bozsó Bence úgy véli, hogy az 50 millió forintos hitelkeret most még inkább meghatározó szempont, emiatt a vásárlók döntő többsége ebbe a kategóriába próbál beleférni. 

 A legtöbb vásárlónak nagyjából 10 millió forint önerője van, ehhez vesznek fel még 40-50 millió forintnyi hitelt, a legtöbben ezt az összeget tudják megfizetni az Otthon Start programon keresztül

 – fogalmazott. 

A 18–35 év közötti lakásvásárlók körében egyébként eleve népszerűek a panellakások. Az elmúlt öt évben a fiatalok által megvásárolt lakóingatlanok közül a panelek Budapesten a tranzakciók 26, a vármegyeszékhelyeken 37 százalékát tették ki. Ez is azt mutatja, hogy a fiatalok tudatosan keresik a kedvezőbb belépési pontokat az ingatlanpiacon – ebben az Otthon Start program is jelentős segítséget nyújthat, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

A panellakások a legnagyobb nyertesek

A szegedi panellakások így a program legnagyobb nyertesei közé kerültek, a 40 millió forint körüli otthonokra hatalmas a kereslet. Ugyanakkor a drágább, nagyobb alapterületű belvárosi panelekért már nem kapkodnak a vevők. Így van ez a város legdrágább panellakásával is, ami egy Szent István téri, 80 négyzetméteres, jó állapotú erkélyes panel, de ára eléri a 76 millió forintot. A 76 millió forintos lakás megvásárlásához az Otthon Start program maximális, 50 milliós hitelkeretével számolva is 26 millió forint önerőre van szükség, amit kevesen tudnak előteremteni. Alternatív megoldásként a Babaváró kölcsön igénybevételével az önerő mértéke 16 millió forintra csökkenthető.

A Babaváró kölcsön egyik nagy előnye, hogy 0 százalékos, és akár önerőként is felhasználható. Ha valaki az Otthon Start programmal együtt veszi fel, akkor még kedvezőbb feltételekkel teremtheti meg a lakhatását 

– mondta lapunknak Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu