Hétvégén jóval kevesebbért viheted haza a Lidl csodamasináját

Most hétvégén a Lidl egy népszerű Parkside szerszámot dob akcióba, amihez ráadásul akku és töltő is jár. A barkácsolás és kertgondozás szerelmeseinek most különösen megéri betérni, hiszen a Parkside Performance prémium akkus fúró-csavarozó készletet most 25 százalékos kedvezménnyel kínálják.

A Lidl most hétvégén akcióba dobja a Parkside Performance prémium akkus fúró-csavarozó készlet. Fotó: Polyák Attila

Parkside termék, amiben minden benne van

Erőből nincs hiány, hiszen a forgatónyomatéka 80 Nm, 25 nyomatékfokozattal és egy kiegészítő fúrófokozattal rendelkezik. Minőségi fémház és gyorscsere tokmánnyal felszerelt barkácskészülék. Kefe nélküli motor, csekély kopás és különösen hosszú élettartam. Nem egy kezdőszett, minden megvan benne amire szükség van. A készülék ára az eredeti 39 999 forint helyett most 29 999 forint, ha van Lidl Plus kártyád.

Akció csak két napig

Az akció csak szeptember 20–21-én él, így ha szeretnél lecsapni rá, nem érdemes sokat várni.