szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

24°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

3 órája

Hétvégén jóval kevesebbért viheted haza a Lidl csodamasináját

Címkék#Lidl#Parkside Performance#parkside termék#akció

Szeptember 20-tól újabb akcióval készül a Lidl, ami sokak érdeklődését felkeltheti. Ezúttal egy népszerű Parkside termék lesz elérhető kedvezményes áron, amelyre érdemes időben lecsapni.

Maszlag Edina

Most hétvégén a Lidl egy népszerű Parkside szerszámot dob akcióba, amihez ráadásul akku és töltő is jár. A barkácsolás és kertgondozás szerelmeseinek most különösen megéri betérni, hiszen a Parkside Performance prémium akkus fúró-csavarozó készletet most 25 százalékos kedvezménnyel kínálják. 

Parkside
 A Lidl most hétvégén akcióba dobja a Parkside Performance prémium akkus fúró-csavarozó készlet. Fotó: Polyák Attila

Parkside termék, amiben minden benne van

Erőből nincs hiány, hiszen a forgatónyomatéka 80 Nm, 25 nyomatékfokozattal és egy kiegészítő fúrófokozattal rendelkezik. Minőségi fémház és gyorscsere tokmánnyal felszerelt barkácskészülék. Kefe nélküli motor, csekély kopás és különösen hosszú élettartam. Nem egy kezdőszett, minden megvan benne amire szükség van. A készülék ára az eredeti 39 999 forint helyett most 29 999 forint, ha van Lidl Plus kártyád.

Akció csak két napig

Az akció csak szeptember 20–21-én él, így ha szeretnél lecsapni rá, nem érdemes sokat várni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu