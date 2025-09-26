szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+20
+10
Akció

2 órája

Óriási kedvezménnyel vihető haza a háziasszonyok titkos fegyvere az Auchanból

Címkék#konyhai robotgép#Auchan#akció

Ezúttal a szegedi Auchan csütörtöktől október 1-ig érvényes kínálatából választottunk ki egy terméket. Ez pedig a bizalomkártyával 25 százalékkal olcsóbban megvehető kínai konyhai segítőtárs, a Qilive robotgép.

Imre Péter

Az Auchan is népszerű a szegedi, a vármegyei vásárlók körében. Ezúttal egy valóban fantasztikus ajánlatra bukkantunk az aktuális katalógusban, melyben sok konyhai, háztartási eszköz, gép található, de most a Qilive robotgép szerepel a mi ajánlatunkban.

Auichan Kecskeméten
A Qilive robotgép nagyon jó vételnek ígérkezik. Illusztráció: Shutterstock

Qilive robotgép

Választásunk a hűtőgépek, a gáztűzhelyek és a mosógépek közül a Qilive konyhai robotgépre esett, melynek az eredeti ára 46 ezer 990 Ft, és már ennyiért is érdemes megvásárolni. Ezúttal azonban a csütörtöktől október 1-ig, szerdáig érvényes katalógusban az szerepel, hogy bizalomkártyával 25 százalékkal, vagyis közel 12 ezer forinttal olcsóbban, 34 ezer 999 forintéért a miénk lehet.

Sokoldalú

A háziasszonyok nagy segítsége, társa, a kínai Qilive konyhai robotgép 1400 wattos, 7 literes fém keverőtállal rendelkezik és 6 sebességfokozattal. A tartozékok elárulják, mi mindenre képes, milyen munkákat végezhetünk vele, szóval a tartozékok: keverőszár, dagasztókar, habverő, csúszásgátló lábak és kifröccsenést gátló fedél.

Az élet mindennap bizonyítja, érdemes az akciókra és a delmagyar.hu-ra is figyelni, mert rendszeresen beszámolunk, például a Lidl és az Aldi ajánlatairól is.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

