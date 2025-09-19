3 órája
Ez a bűvös zöldség sokkal többre képes, mint gondolnád – és fillérekért a tiéd lehet – videóval
Nagyon hasznos, mindenre jó és kedvelt alapanyaga ételeinknek a sárgarépa. Igazi bűvös zöldség, a második világháborúban az angol repülőgép pilóták azért láttak éjszakai is kiválóan, mert sokat ettek belőle és a kisfiúknak is mondták, egyenek sok sárgarépát, akkor jól tudnak majd fütyülni. Ami tény, valóban sok tápanyagot tartalmaz, egészséges, ajánlhatjuk a fogyasztását, nyersen és különböző ételekben is.
– A sárgarépának is, mint minden zöldségnek és gyümölcsnek, folyamatosan változik az ára, nálunk jelenleg 250 forint kilója, 300-ról csökkent, de volt már 400 forint is – tájékoztatott Perneki Zsolt, a kisteleki Kossuth utcai zöldséges tulajdonosa, aki elárulta, legjobban levesbetétként szereti. A sárgarépa, a bűvös zöldség nemcsak a piacon vagy szakboltokban kapható, minden áruház, szupermarket kínál, változó áron és csomagolásban.
Ötös csomagban 399 forint a Pennyben – ebben az üzletben most akció is van 189-es kilós áron –, az Auchanban 2 kilós kiszerelése 598 forint, de megvehető egyenként is, akkor kilója 349 forintba kerül, az Aldiban és a Lidlben 2 kiló 699 forintot, míg a Sparban és a Tescóban a kilós csomag 389 forintot kóstál – csak szemezgetve a kínálat és az árak között.
Őse a vadmurok
A vadon előforduló, Európában és Délnyugat-Ázsiában őshonos vadmurok háziasított, nemesített alfaja a sárgarépa, a vadhoz képest jóval nagyobb répatesttel rendelkezik, természetesen ízletesebb és kevésbé fás. Plinius írta le, hogy ez a négyezer éves kultúrnövény eredetileg vékony és kemény gyökerű volt, és a késő római időkben kezdődött a nemesítése. Magyar elnevezése narancssárga színéből ered – ez a 17. században a holland kertészek munkája nyomán terjedt el –, igaz, létezik lila, piros, fehér és sárga színű variánsa is, főként Ázsiában.
A bűvös zöldség
Rengeteg tápanyagot, vitamint tartalmaz, karotinokat átlagosan 100 gramm répában 6-54 milligrammot. A baromfitenyésztők sárgarépa kivonatokat adnak állataiknak, ezzel javítják húsukat és tojásaik sárgájának a színét. A sárgarépa gazdag, kész raktár ásványi anyagokban és antioxidánsokban, ezért a népi gyógyászatban a nőknél a kismedencei és a méhkörnyéki területnél alkalmazzák, a véráramlást serkentik és emelik vele. De szélhajtónak is nagyszerű, mert csökkenti a felfúvódást, valamint emésztési problémák kezelésére, bélférgek ellen is bevethető, de ne felejtsük el: székrekedéskor és mandulagyulladáskor is használható. Arról nem is beszélve, hogy minden kisfiúnak – nekem is – azt mondták a szülők, nagyszülők, hogy együnk minél több sárgarépát, mert akkor jól, szépen tudunk majd fütyülni. Úgy emlékszem, nem voltam fütyülőbajnok...
Ételek sárgarépával
Folytatva az előző gondolatot: én elsősorban, szinte kizárólag leveszöldségként ettem, imádtam a húslevesbe főzött sárgarépát, gyökeret, karfiolt, karalábét, zellert és kelkáposztát. A húsról nem is beszélve... Nyersen főként gyerekeknek értékes és tápláló kiegészítő, persze felnőttek is fogyaszthatják és fogyasztják is, akadnak ilyen ismerőseim. Pépesítve bébiételeket gyártanak belőle, víztelenítve chipset, pehelyt és port, valamint vékonyra szelve kisüthetjük, mint a krumplit, tehát köretnek is jó.
Édes íze okán édességeket is készíthetünk belőle, lehet sütemény, puding vagy gyümölcslekvár alkotórésze, de egészségvédő italként is forgalmazzák, önmagában vagy mással, például céklalével vagy narancslével keverve. Olyan forrásokat is találtunk, miszerint 15 gramm sárgarépa fogyasztása fedezi a napi szükségletet, illetve magas béta-karotin tartalma miatt a cigarettázók nem tolerálják, ugyanis nikotin jelenlétében a fölösleges karotin nehezen ürül ki a vérből. De, ahogy a gyógyszerreklámokban is áll: ezzel kapcsolatban kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.
Éjjel is láttak?
A városi legenda szerint, aki sok sárgarépát eszik, az éjjel is élesen lát. Ez a furcsa sztori a második világháborúra nyúlik vissza, amikor a német csapatok a Brit szigetet támadták, bombázták. A Királyi Légierő azt terjesztette, hogy a pilóták a sok sárgarépa fogyasztásától látnak jól az éjszakai támadások alkalmával. Az igazság, hogy ezzel próbálták elkendőzni a kifejlesztett és alkalmazott radartechnológiákat, valamint a piros jelzőfény használatát a repülőgépek műszerfalán, ami nem károsítja, gátolja annyira az éjszakai látást. Tény, hogy javítja a látást, viszont arról nincs infó, hogy ezt az álhírt „benyalták-e” a németek.
Fergeteges koncerttel érkezik a Neoton és a Roy & Ádám Kiskundorozsmára
Egyetlen változtatással minden gyerek imádni kezdte ezt a menzát, megnéztük, mi a szupermenza titka – galériával, videóval