Ez a bűvös zöldség sokkal többre képes, mint gondolnád – és fillérekért a tiéd lehet – videóval

– A sárgarépának is, mint minden zöldségnek és gyümölcsnek, folyamatosan változik az ára, nálunk jelenleg 250 forint kilója, 300-ról csökkent, de volt már 400 forint is – tájékoztatott Perneki Zsolt, a kisteleki Kossuth utcai zöldséges tulajdonosa, aki elárulta, legjobban levesbetétként szereti. A sárgarépa, a bűvös zöldség nemcsak a piacon vagy szakboltokban kapható, minden áruház, szupermarket kínál, változó áron és csomagolásban.

Bűvös zöldség: Perneki Zsolt tulajdonos kínálja a vevőknek a sárgarépát. Fotó: Gémes Sándor

Ötös csomagban 399 forint a Pennyben – ebben az üzletben most akció is van 189-es kilós áron –, az Auchanban 2 kilós kiszerelése 598 forint, de megvehető egyenként is, akkor kilója 349 forintba kerül, az Aldiban és a Lidlben 2 kiló 699 forintot, míg a Sparban és a Tescóban a kilós csomag 389 forintot kóstál – csak szemezgetve a kínálat és az árak között.

Őse a vadmurok

A vadon előforduló, Európában és Délnyugat-Ázsiában őshonos vadmurok háziasított, nemesített alfaja a sárgarépa, a vadhoz képest jóval nagyobb répatesttel rendelkezik, természetesen ízletesebb és kevésbé fás. Plinius írta le, hogy ez a négyezer éves kultúrnövény eredetileg vékony és kemény gyökerű volt, és a késő római időkben kezdődött a nemesítése. Magyar elnevezése narancssárga színéből ered – ez a 17. században a holland kertészek munkája nyomán terjedt el –, igaz, létezik lila, piros, fehér és sárga színű variánsa is, főként Ázsiában.

A bűvös zöldség

Rengeteg tápanyagot, vitamint tartalmaz, karotinokat átlagosan 100 gramm répában 6-54 milligrammot. A baromfitenyésztők sárgarépa kivonatokat adnak állataiknak, ezzel javítják húsukat és tojásaik sárgájának a színét. A sárgarépa gazdag, kész raktár ásványi anyagokban és antioxidánsokban, ezért a népi gyógyászatban a nőknél a kismedencei és a méhkörnyéki területnél alkalmazzák, a véráramlást serkentik és emelik vele. De szélhajtónak is nagyszerű, mert csökkenti a felfúvódást, valamint emésztési problémák kezelésére, bélférgek ellen is bevethető, de ne felejtsük el: székrekedéskor és mandulagyulladáskor is használható. Arról nem is beszélve, hogy minden kisfiúnak – nekem is – azt mondták a szülők, nagyszülők, hogy együnk minél több sárgarépát, mert akkor jól, szépen tudunk majd fütyülni. Úgy emlékszem, nem voltam fütyülőbajnok...