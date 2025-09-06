40 perce
Kiszámolnád, hogy neked mennyire kedvező? Mutatjuk, hogyan működik a Startolj rá applikáció
Az Otthon Start program fix, 3%-os lakáshitelével új lehetőség nyílik a saját otthon megszerzésére. A piaci kamatoknál jóval kedvezőbb konstrukció milliókat spórolhat a családoknak, a hozzá kapcsolódó Startolj rá applikáció pedig digitális segítséggel vezeti végig a felhasználókat a hitelfelvétel teljes folyamatán. Kipróbáltuk az alkalmazást, mutatjuk, hogyan működik.
Az ingatlanpiacon jelenleg szinte lehetetlen saját otthonhoz jutni a magas árak és kedvezőtlen piaci hitelkamatok mellett. Ebben nyújt segítséget az Otthon Start program, amely a megszokott 6–8 százalékos lakáshitel-kamatok helyett mindössze 3 százalékos fix kamattal teszi elérhetővé az otthonteremtést. A nemrég élesedett Startolj rá applikáció pedig abban segít, hogy a lakásvásárlók könnyen eligazodjanak a részletekben, kiszámolják a várható törlesztőt, és végigkövethessék a hitelfelvétel folyamatát.
Így működik a Startolj rá applikáció
a különbség akár 60 ezer forint is lehet, 30 milliónál 90 ezer, míg 50 milliónál akár 220 ezer forintot spórolhatunk. Ez 25 év futamidő alatt több millió forintos megtakarítást jelenthet.
A program bizonyos feltételekhez kötött, elsősorban fiatal lakásvásárlók igényelhetik, figyelembe véve több szempontot:
- Minden 18 év feletti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy, aki
- még nem rendelkezik saját belterületi lakóingatlan-tulajdonnal,
- vagy az elmúlt 10 évben csak kis értékű vagy részleges tulajdonrésze volt,
- rendelkezik legalább 2 év társadalombiztosítási jogviszonnyal,
- büntetlen előéletű,
- köztartozásmentes,
- megfelel a banki hitelképességi vizsgálatnak,
- a magyar lakcímmel rendelkező, a szomszédos országokban dolgozó, ingázó munkavállalók is.
A magyar lakcímmel rendelkező, szomszédos országokban dolgozó ingázók is igényelhetik. Az ingatlanra is vonatkoznak szabályok: egy lakás értékhatára maximum 100 millió, négyzetméterára legfeljebb 1,5 millió forint lehet. Ház, tanya vagy birtokközpont esetében az értékhatár 150 millió forint, de a négyzetméterár marad ugyanannyi, mint a lakásnál.
Digitális segítőtárs a hitelfelvételben
A Startolj rá applikáció egyfajta digitális segítőtárs: legfontosabb funkciója a hitelkalkulátor, amely pontos számításokat végez a törlesztőrészletekről és a megtakarításokról. Emellett gyorsan ellenőrizhető a jogosultság és a hitelképesség, valamint végigvezeti a felhasználót a jogosultság ellenőrzésétől a hitelszerződés megkötéséig.
Az applikáció chatbotja a nap 24 órájában elérhető, emellett videós tájékoztatók és naprakész hírek is segítik a felhasználót. Az Otthon Start program és a Startolj rá applikáció együtt olyan kombinációt jelentenek, amely egyszerre teszi elérhetőbbé az otthonteremtést és átláthatóbbá, gyorsabbá a hitelfelvételt.
