3 órája
Íme a TOP szegedi állások: van, ahol egy kezdő is félmilliót vihet haza
A szegedi állások között megtalálhatók az irodai, kereskedelmi, fizikai és mérnöki pozíciók is, így minden képzettségi szinten érdemes böngészni a kínálatot. Mutatjuk, melyek most a legjobban fizető állások városunkban.
Az elmúlt hetekben Szegeden és környékén ismét változatos állásajánlatok jelentek meg, a munkaerőre folyamatosan szükség van térségünkben. Az irodai munkától a fizikai munkáig, egészen széles az állásajánlatok palettája. A Profession oldalán tizenhárom oldalnyi álláshirdetést találtunk, összeszedtünk belőlük néhányat. Mutatjuk, mi a trendi most a szegedi állások kínálatában.
Ezek a legjobb szegedi állások
A hirdetéseket böngészve arra jutottunk, hogy a multik és az ipari vállalatok leginkább a magasan képzett mérnököket, a pénzügyi szakembereket és termelésvezetőket keresik, míg más kisebb, szolgáltató jellegű munkakör is nyitott az álláskeresők előtt, az értékesítői pozícióktól a betanított fizikai munkákig. Érdekes párhuzam figyelhető meg a nyelvtudást igénylő állásoknál. Míg a Rheinmetall-nál, a BYD-nál vagy az ELI-HU Kutatóközpontban az angol nyelv az alapfeltétel, addig más cégek más piacokra fókuszálva keresnek leendő munkatársakat. A többnyelvű ügyfélszolgálati és értékesítői pozíciók ráadásul versenyképes fizetést ígérnek, olykor nettó 450-500 ezer forintos szinten, ami a fizikai vagy kereskedelmi munkák bérszintjét jelentősen meghaladhatja.
A városban továbbra is nagy a kereslet a kereskedelmi és szolgáltató területeken dolgozók iránt. Ékszerbolti eladókat, ingatlanértékesítőket, irodai adminisztrátorokat és vendéglátósokat egyaránt keresnek, ahol ugyan a juttatási szint alacsonyabb, de sokszor rugalmasabb munkaidőt vagy hibrid munkakörnyezetet (home office lehetőséggel is) kínálnak. A betanított munkakörök, raktári és kisegítői pozíciók is jelen vannak, ami azt mutatja, hogy a szegedi munkaerőpiac a különböző képzettségi szinten lévő munkavállalóknak is alternatívát kínál.
Változóak a bérek, de ezekért a pozíciókért fizetnek a legtöbbet
A szegedi munkaerőpiacon jelenleg a legmagasabb béreket azokban a pozíciókban lehet elérni, amelyekhez idegen nyelvtudás vagy speciális pénzügyi ismeretek szükségesek. Például egy szlovák nyelvet igénylő ügyfélszolgálati munkakörben bruttó 480-520 ezer forintos fizetés érhető el, míg egy régiós értékesítői állás nettó 450 ezer forint körüli jövedelmet biztosít külön juttatásokkal. A pénzügyi tanácsadói pozíciók pedig bruttó 500 ezer forintos alapbért kínálnak, amelyet bónuszrendszer egészít ki.
– Rendkívül széles spektrumon mozognak a bérek, szektortól és szaktudástól függően – mondja Klebniczki Márta a Randstad Hungary toborzási ügynökség szegedi irodájának vezetője. Szerinte a jelenleg minden szinten érzékelhető általános gazdasági nyomás ellenére a reálbér növekedés nem lehetetlen, de csak nagyobb mértékű hatékonyságnövelés mellett kivitelezhető. Ezért is van az, hogy a munkáltatók nagyobb béremelésre hajlandóak a komplex munkakörökben, például a fizikai területen, a szakképesítés (villamos vagy gépészeti háttér) alapvető feltétel a magasabb keresethez.
A szakképzett fizikai munkát igénylő pozíciókban jellemzően már ötszázezer forint a bruttó kereset minimumszintje, amivel már lehet számolni, és ehhez jön még sok cégnél a jelenléti/teljesítmény bónusz, pótlékok, a cafeteria és más extra juttatások is. Szegeden a diplomás pályakezdők körében is egyre gyakoribb a bruttó ötszázezres bérigény, ez lett az új belépő szint, műszaki vagy IT végzettséggel, jó nyelvtudással ennél magasabbak is jellemzőek. Igaz, Magyarország iparosodott régióihoz képest – mint Budapest, Debrecen vagy Győr – még mindig alacsonyabbak a fizetések, de a trendek világosak, amelyet tovább erősítenek a már zajló ipari nagyberuházások is.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szabálytanulás játék közben: a domaszéki ovisok birtokba vették a KRESZ pályát – galériával, videóval
Szívszorító történetek mögött állnak: közösségi napot szervez a Beagle Fajtamentés
Szegedi hírek
- Ecsettel a stigmák ellen: szívszorító és felemelő pillanatok a PsychArt-on – galériával, videóval
- Toplistán a legmenőbb szegedi turkálók, itt vadászhatod le a legjobb cuccokat
- A gyerekszáj kendőzetlenül őszinte ítéletet mondott az ELI-ALPS Kutatók Éjszakája programjáról – galériával, videóval
- 17 év után búcsúzik a rókusi Tesco kedvelt boltja – sok vásárló csalódott és nem ez az egyetlen, ami bezár
- Szívszorító történetek mögött állnak: közösségi napot szervez a Beagle Fajtamentés