szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

18°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

3 órája

Íme a TOP szegedi állások: van, ahol egy kezdő is félmilliót vihet haza

Címkék#állás#álláshirdetés#munka#Szeged

A szegedi állások között megtalálhatók az irodai, kereskedelmi, fizikai és mérnöki pozíciók is, így minden képzettségi szinten érdemes böngészni a kínálatot. Mutatjuk, melyek most a legjobban fizető állások városunkban.

Berecz Blanka

Az elmúlt hetekben Szegeden és környékén ismét változatos állásajánlatok jelentek meg, a munkaerőre folyamatosan szükség van térségünkben. Az irodai munkától a fizikai munkáig, egészen széles az állásajánlatok palettája. A Profession oldalán tizenhárom oldalnyi álláshirdetést találtunk, összeszedtünk belőlük néhányat. Mutatjuk, mi a trendi most a szegedi állások kínálatában.

A Tisza part, ahol szegedi állások találhatók.
A szegedi állások kínálata bőséges, összeszedtük a legjobbakat. Fotó: Shutterstock

Ezek a legjobb szegedi állások 

A hirdetéseket böngészve arra jutottunk, hogy a multik és az ipari vállalatok leginkább a magasan képzett mérnököket, a pénzügyi szakembereket és termelésvezetőket keresik, míg más kisebb, szolgáltató jellegű munkakör is nyitott az álláskeresők előtt, az értékesítői pozícióktól a betanított fizikai munkákig. Érdekes párhuzam figyelhető meg a nyelvtudást igénylő állásoknál. Míg a Rheinmetall-nál, a BYD-nál vagy az ELI-HU Kutatóközpontban az angol nyelv az alapfeltétel, addig más cégek más piacokra fókuszálva keresnek leendő munkatársakat. A többnyelvű ügyfélszolgálati és értékesítői pozíciók ráadásul versenyképes fizetést ígérnek, olykor nettó 450-500 ezer forintos szinten, ami a fizikai vagy kereskedelmi munkák bérszintjét jelentősen meghaladhatja.

A városban továbbra is nagy a kereslet a kereskedelmi és szolgáltató területeken dolgozók iránt. Ékszerbolti eladókat, ingatlanértékesítőket, irodai adminisztrátorokat és vendéglátósokat egyaránt keresnek, ahol ugyan a juttatási szint alacsonyabb, de sokszor rugalmasabb munkaidőt vagy hibrid munkakörnyezetet (home office lehetőséggel is) kínálnak. A betanított munkakörök, raktári és kisegítői pozíciók is jelen vannak, ami azt mutatja, hogy a szegedi munkaerőpiac a különböző képzettségi szinten lévő munkavállalóknak is alternatívát kínál.

Változóak a bérek, de ezekért a pozíciókért fizetnek a legtöbbet

A szegedi munkaerőpiacon jelenleg a legmagasabb béreket azokban a pozíciókban lehet elérni, amelyekhez idegen nyelvtudás vagy speciális pénzügyi ismeretek szükségesek. Például egy szlovák nyelvet igénylő ügyfélszolgálati munkakörben bruttó 480-520 ezer forintos fizetés érhető el, míg egy régiós értékesítői állás nettó 450 ezer forint körüli jövedelmet biztosít külön juttatásokkal. A pénzügyi tanácsadói pozíciók pedig bruttó 500 ezer forintos alapbért kínálnak, amelyet bónuszrendszer egészít ki.

– Rendkívül széles spektrumon mozognak a bérek, szektortól és szaktudástól függően – mondja Klebniczki Márta a Randstad Hungary toborzási ügynökség szegedi irodájának vezetője. Szerinte a jelenleg minden szinten érzékelhető általános gazdasági nyomás ellenére a reálbér növekedés nem lehetetlen, de csak nagyobb mértékű hatékonyságnövelés mellett kivitelezhető. Ezért is van az, hogy a munkáltatók nagyobb béremelésre hajlandóak a komplex munkakörökben, például a fizikai területen, a szakképesítés (villamos vagy gépészeti háttér) alapvető feltétel a magasabb keresethez.

A szakképzett fizikai munkát igénylő pozíciókban jellemzően már ötszázezer forint a bruttó kereset minimumszintje, amivel már lehet számolni, és ehhez jön még sok cégnél a jelenléti/teljesítmény bónusz, pótlékok, a cafeteria és más extra juttatások is. Szegeden a diplomás pályakezdők körében is egyre gyakoribb a bruttó ötszázezres bérigény, ez lett az új belépő szint, műszaki vagy IT végzettséggel, jó nyelvtudással ennél magasabbak is jellemzőek. Igaz, Magyarország iparosodott régióihoz képest – mint Budapest, Debrecen vagy Győr – még mindig alacsonyabbak a fizetések, de a trendek világosak, amelyet tovább erősítenek a már zajló ipari nagyberuházások is.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu