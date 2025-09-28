Íme a TOP szegedi állások: van, ahol egy kezdő is félmilliót vihet haza

Az elmúlt hetekben Szegeden és környékén ismét változatos állásajánlatok jelentek meg, a munkaerőre folyamatosan szükség van térségünkben. Az irodai munkától a fizikai munkáig, egészen széles az állásajánlatok palettája. A Profession oldalán tizenhárom oldalnyi álláshirdetést találtunk, összeszedtünk belőlük néhányat. Mutatjuk, mi a trendi most a szegedi állások kínálatában.

A szegedi állások kínálata bőséges, összeszedtük a legjobbakat. Fotó: Shutterstock

Ezek a legjobb szegedi állások

A hirdetéseket böngészve arra jutottunk, hogy a multik és az ipari vállalatok leginkább a magasan képzett mérnököket, a pénzügyi szakembereket és termelésvezetőket keresik, míg más kisebb, szolgáltató jellegű munkakör is nyitott az álláskeresők előtt, az értékesítői pozícióktól a betanított fizikai munkákig. Érdekes párhuzam figyelhető meg a nyelvtudást igénylő állásoknál. Míg a Rheinmetall-nál, a BYD-nál vagy az ELI-HU Kutatóközpontban az angol nyelv az alapfeltétel, addig más cégek más piacokra fókuszálva keresnek leendő munkatársakat. A többnyelvű ügyfélszolgálati és értékesítői pozíciók ráadásul versenyképes fizetést ígérnek, olykor nettó 450-500 ezer forintos szinten, ami a fizikai vagy kereskedelmi munkák bérszintjét jelentősen meghaladhatja.

A városban továbbra is nagy a kereslet a kereskedelmi és szolgáltató területeken dolgozók iránt. Ékszerbolti eladókat, ingatlanértékesítőket, irodai adminisztrátorokat és vendéglátósokat egyaránt keresnek, ahol ugyan a juttatási szint alacsonyabb, de sokszor rugalmasabb munkaidőt vagy hibrid munkakörnyezetet (home office lehetőséggel is) kínálnak. A betanított munkakörök, raktári és kisegítői pozíciók is jelen vannak, ami azt mutatja, hogy a szegedi munkaerőpiac a különböző képzettségi szinten lévő munkavállalóknak is alternatívát kínál.

Változóak a bérek, de ezekért a pozíciókért fizetnek a legtöbbet

A szegedi munkaerőpiacon jelenleg a legmagasabb béreket azokban a pozíciókban lehet elérni, amelyekhez idegen nyelvtudás vagy speciális pénzügyi ismeretek szükségesek. Például egy szlovák nyelvet igénylő ügyfélszolgálati munkakörben bruttó 480-520 ezer forintos fizetés érhető el, míg egy régiós értékesítői állás nettó 450 ezer forint körüli jövedelmet biztosít külön juttatásokkal. A pénzügyi tanácsadói pozíciók pedig bruttó 500 ezer forintos alapbért kínálnak, amelyet bónuszrendszer egészít ki.