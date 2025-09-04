46 perce
A szegedi ingatlanok piacán komoly változások indultak el, az Otthon Start program már most érezhetően átrendezi a keresletet
Még megfejtésre vár az ingatlanpiac, egyelőre csak találgatni lehet. A szegedi ingatlanok helyzete egyelőre stabil, de komoly átrendeződések mennek végbe. Az albérletpiacra hatalmas átalakulás vár. Ingatlanközvetítővel beszélgettünk.
Három napja indult az Otthon Start program, jelenleg is átrendeződések zajlanak az ingatlanpiacon. Az eladó ingatlanok iránti kereslet rekordot döntött, 2021 óta nem volt példa ekkora érdeklődésre. Az utóbbi hetekben sokan próbálják megfejteni, hogy merre tart az ingatlanpiac. Drágulnak vajon, vagy olcsóbbak lesznek a szegedi ingatlanok? Mi történik a hitelekkel, és mikor köttetik meg a tényleges adásvételi szerződés?
Ez várható a szegedi ingatlanok árainak tekintetében
A banki kérelmek benyújtása folyamatos, tömegek várnak arra, hogy igényelhessék az Otthon Start programot. A banki ügyintézések még a kezdeti szakaszban vannak, az értékbecslések, a hitelvizsgálatok és egyéb folyamatok a vásárlók előtt állnak. Bozsó Bence, a szegedi Limit Ingatlaniroda tulajdonosa szerint az egyértelmű változásnak köszönhető, hogy gyorsabban születnek meg az alkuk, és az előszerződés helyett már az adásvételi szerződéseket írják alá. Míg augusztusban még előszerződéseket kötöttek, szeptembertől már egyre több a végleges szerződés.
Az ingatlanárak alakulásáról vegyes előrejelzések láttak napvilágot. Egyesek szerint drágulás várható a szegedi ingatlanpiacon, mások inkább a csökkenésben bíznak. Bozsó Bence tapasztalatai szerint az árak egyelőre stagnálnak, nagy mozgások nincsenek. Az alku lehetősége megmaradt, de nem számottevő: a legtöbb esetben csupán néhány százezer forint engedményről van szó. A piac inkább most a stabilitás felé fordul – véli az ingatlanszakértő.
Az albérleti díjak csökkenését sokan várják a kínálat bővülése miatt, ez azonban egyelőre nem tapasztalható a piacon. Az albérletpiacon továbbra is magas árak jellemzőek, komoly árcsökkenésnek még nem jött el az ideje.
Augusztusban négyéves csúcsot döntött a hazai lakáspiac kereslete. Az ingatlan.com által kiadott közlemény szerint több mint 410 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ilyen aktivitásra utoljára 2021 tavaszán volt példa. A robbanásszerű keresletet a kínálat is igyekezett követni: több mint 30 ezer lakóingatlan került újonnan a piacra augusztusban. A hirtelen megugró érdeklődés mögött elsősorban a szeptember 1-jén induló Otthon Start program áll.
Az Otthon Start program egyébként Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési kezdeményezése. A fix 3%-os hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre: hamarabb elhagyhassa a szülői házat, és az albérlet helyett megvegye első saját lakását.
Két banknál is 3 százalék alatt van a kamat
Két bank például a 3 százaléknál is alacsonyabb kamattal kínálja a hitelt. A Gránit Banknál 2,85, a CIB-nél 2,95 százalékos a kamat. A teljes hiteldíjmutató (THM) a CIB-nél 3,04 százalék, a Gránitnál 2,95 százalék. Emellett különböző készpénzes jóváírásokat is kínálnak a bankok, de csak szigorú feltételek teljesülése esetén. A CIB és a Gránit Bank 200 ezer forintot, az Erste 280 ezret, a Raiffeisen 100 ezret, az MBH pedig 100 ezer forintos MOL-vásárlási utalványt ad. Az OTP készpénzt nem ad, de már 177 ezer forintos jövedelemtől folyósíthatja az Otthon Start program hitelét.
